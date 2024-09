İzmir\'de Gaziler Günü Etkinliği: Başkan Tugay\'dan Vefa Vurgusu

Yerel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerine katıldı. Tugay, "Gazilerimiz için daha çok çaba içerisinde olacağız. Onları hak ettiği saygıyı daha fazlasıyla göstereceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Yürüyoruz" adlı yürüyüşe ve düzenlenen törene katıldı.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tugay, "Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra gazilik unvanı verilişinin aynı zamanda yıl dönümü. Benim için en özel günlerden birisi. Çünkü benim babam Kıbrıs gazisiydi. Bir gazi çocuğuyum. Gerek o katıldığı Kıbrıs Savaşı günlerinde yaşadıklarımız gerek babamın Kıbrıs Savaşı arasında yaşadıklarını dinlediğim zaman ve sonradan bir şekilde içinde olduğumuz o gazilerin oluşturduğu topluluktaki insanların yaşamlarını gözlediğim zaman şunu anladım ki; savaşın yaraları hiçbir zaman tam kapanmıyor. Dolayısıyla gazilik unvanı taşıyan insanlar da her zaman aslında en çok toplumdan saygıyı bekliyorlar. O nedenle ben bugün gazilerimize saygımızın tam olduğunu, onların yanında olduğumuzu ifade etmek için de babamın madalyalarını takarak önce yürüyüşlerine katıldım. Daha sonra da burada Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygımızı gösterdik. Gaziler Atatürk'ün deyimiyle 'yaşayan anıtlar' onlara her zaman sahip çıkmamız gerekiyor. Bulundukları her ortamda onlara saygıyı göstermemiz gerekiyor. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü kutluyorum. Babam dahil yaşamını kaybetmiş olan gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara tekrar minnetimizi dile getirmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda gazilerimiz için daha çok çaba içerisinde olacağız. Onları hak ettiği saygıyı daha fazlasıyla göstereceğiz. Bunu büyükşehir Belediye başkanı olarak söylemek isterim" dedi.