İzmir'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Geçti - Son Dakika
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İzmir'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Geçti

İzmir\'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Geçti
23.07.2025 11:56
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İzmir'de mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklıkta vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinliyor.

İzmir'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarken, şehir merkezindeki sıcaklık 40 dereceleri gösterdi ve vatandaşlar ağaç gölgelerinde serinlemeyi tercih etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Temmuz Çarşamba günü İzmir'deki hava sıcaklığının 40 dereceyi bularak mevsim normalleri üzerine çıkacağının tahmin edildiğini duyurdu. Bunaltıcı sıcağın yaşandığı ve nemin yüksek olduğu şehir merkezindeki sıcaklık 40 dereceye kadar çıktı. Sıcak havada ise İzmir'in en işlek yeri olan Kordon boyu ve Gündoğdu Meydan'ın ise büyük oranda boş kaldığı görüldü. Dışarıya çıkan vatandaşların ise bunaltan sıcak havadan dolayı ağaç gölgelerinde serinlediği dikkatleri çekerken, bazı vatandaşların bölgedeki kuşların aç kalmaması için beslemeye geldiği görüldü.

"Hava sıcak ama kuşlar için geliyorum"

Gündoğdu Meydanı'ndaki yabani kuşları beslemeye gelen vatandaş, "Hayvanlar aç, susuz, ağzı yok, dili yok konuşamıyorlar. Ben de burada beslemeye çalışıyorum, elimizden geldiği sürece. Hava sıcak, kimse gelmiyor ama ben geliyorum. Kuşlar için geliyorum" diye konuştu.

"Hava çok sıcak dayanılır gibi değil"

Yurt dışından gelen ve İzmir'in çok sıcak olduğunu ifade eden evli çift, "Hava çok sıcak. Dayanılır gibi değil. Yurt dışından geldim. İlk önce buraya uğradık. İşte buradan Ege turuna devam edeceğiz. Avusturya'da şu an yağmur yağıyor. Hava çok serin orada. Hava gerçekten çok sıcak.

Yeni indik arabadan. Hemen denizin kenarına geldik biraz eser diye ama çünkü arabada en azından klima çalışıyor. Yani dışarısı bunaltıcı çünkü artık taşlar, betonlar kızmış. Yani nefes alacak bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladılar. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Geçti - Son Dakika

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