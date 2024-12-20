İzmir\'de İhtiyaç Sahiplerine Mandalina Dağıtımı

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Menderes Belediyesine ait bahçelerde yetiştirilen 5 ton mandalina İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Araçlarla yola çıkan Büyükşehir ekipleri mandalinaları sisteme kayıtlı hanelere dağıtırken, çocukları, kadın sığınma evlerinde kalan kadınları ve huzurevleri sakinlerini de unutmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Menderes Belediyesi iş birliği ile ihtiyaç sahibi aileler için örnek bir çalışmaya daha imza atıldı. Giderek artan ekonomik kriz ve derinleşen yoksulluk karşısında belediyeler aracılığı ile kentte sosyal yardımlar artırıldı. Menderes Belediyesi yetiştirdiği 5 ton mandalinayı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte harekete geçti. Mandalinalar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki personel ve lojistik ekiplerinin koordinasyonuyla dağıtılmaya başlandı.

"Sosyal destek projeleri çoğalarak devam edecek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde görevli Sosyal İnceleme Şefi Gamze Kocadağ, belediyeler arası iş birliği ile kaynakların sosyal yardımlara ayrıldığına dikkat çekti. Kocadağ, "Toplanan 5 ton mandalina ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin oyun odası ve atölyelerinde bulunan bin 602 çocuğumuza, kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımıza, 11 Dayanışma Noktası'ndan sıcak yemek hizmeti alan vatandaşlarımıza ve huzurevi sakinlerimize sunuluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda bu çalışmalar devam edecek ve sosyal destek projeleri arttırılacak" ifadelerini kullandı. - İZMİR