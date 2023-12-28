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İzmir'de iş yerlerini kurşunlayan saldırgan, polis takibiyle yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de iş yerlerini kurşunlayan saldırgan, polis takibiyle yakalandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kayıplara karışan şüpheli, İzmir polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve hakkında başka suçlardan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de iş yerlerini kurşunlayan saldırgan, polis takibiyle yakalandı
28.12.2023 - 20:08,
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- İzmir'de iş yerlerini kurşunlayan saldırgan, polis takibiyle yakalandı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir iş yerini kurşunlayıp kayıplara karışan şüpheli, İzmir polisinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen ve hakkında başka suçlardan da kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık saat 04.25 sıralarında, bazı iş yerlerinde meydana gelen silahla kurşunlama olayıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmada, güvenlik kamerası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu ve Plaka Tanıma Sistemleri izlemelerinde iki şüphelinin plakasız motosiklet ile olay yerine geldikleri ve yolcu kısmında bulunan şahsın ve sürücünün, iş yerlerine ateş etmesinden hemen sonra olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yapılan sıkı takip sonucu, olayı M.A.Ü. adlı bir şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Kıskıvrak yakalandı

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu adresi belirlenen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Öte yandan yapılan incelemede M.A.Ü.'nün başka bir suçtan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan M.A.Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemce tutuklandı.

Kaynak: İHA
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