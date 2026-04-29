İzmir'de İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Saat 05.50'de ilk aracın çıkış yaptığı, 05.55'te ise olay yerine ulaşıldığı, ayrıca ilk müdahalenin ardından Bostanlı ve Karşıyaka'dan sevk edilen ekiplerle birlikte yangına toplam 11 araçla müdahale edildiği bildirildi. Belediyeye ait 2 su tankerinin de desteğiyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcandı.

Koordineli çalışma sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.