İzmir'de İtfaiyenin Hızlı Müdahalesi Faciayı Önledi

29.04.2026 11:32  Güncelleme: 12:31
(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir restoranın çatı kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki yapılara sıçradı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan bir restoranın çatı kısmında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan eve sıçradı. İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Saat 05.50'de ilk aracın çıkış yaptığı, 05.55'te ise olay yerine ulaşıldığı, ayrıca ilk müdahalenin ardından Bostanlı ve Karşıyaka'dan sevk edilen ekiplerle birlikte yangına toplam 11 araçla müdahale edildiği bildirildi. Belediyeye ait 2 su tankerinin de desteğiyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcandı.

Koordineli çalışma sonucu yangın tamamen kontrol altına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı çalışması, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önledi.

Kaynak: ANKA

Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti Bakan Çiftçi acı haberi duyurdu: Ayşe öğretmen vefat etti
7 yıllık esaret son buldu, Nazar’ın velayeti annesine verildi 7 yıllık esaret son buldu, Nazar'ın velayeti annesine verildi
El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı El kadar çocuğa araba verdi, savunması polisi çıldırttı
Ve Jose Mourinho geri dönüyor İşte yeni takımı Ve Jose Mourinho geri dönüyor! İşte yeni takımı
İstanbul’da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu İstanbul'da Formula 1 aracını selamlayan kedi dünyada viral oldu
Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan’ı vurdu Ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu

12:21
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
12:08
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları
Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
11:46
Memur zammında büyük değişim İlk tahminler geldi
Memur zammında büyük değişim! İlk tahminler geldi
11:43
Kral Charles, Trump’a “çan“ hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
Kral Charles, Trump'a "çan" hediye etti: Bize ulaşmanız gerekirse çanı çalın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
