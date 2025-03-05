İzmir'de İzdemir Termik Santrali Faaliyetleri Durduruldu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ilçesinde bulunan İzdemir Termik Santrali'nin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerinin durdurularak kapatılmasına karar verdi. Karar, Büyükşehir Zabıta ekiplerince İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye tebliğ edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı işletme için faaliyetten men kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., İzmir İli Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü, Hayıtlıdere Mevkii 2594 Sokak 119 ada 5 Parselde '350 MWe gücünde ithal kömür yakıtlı termik konvansiyonel tipinde elektrik üretim tesisi' için Büyükşehir Belediyesine 10.11.2014 tarihinde GSM ruhsatına esas başvuru yapmış; Büyükşehir Belediyesi ise firmadan GSM İnceleme Kurulunun imar açısından belirtilen teknik raporundaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin iletilmesini istemiştir. Büyükşehir Belediyesince aynı konuya ilişkin 09.10.2018, 18.01.2019, 19.03.2019, 30.09.2019 ve 21.12.2019 tarihli yazıları ile Aliağa Belediyesi'ne ve işletmeye tekrar yazılmıştır. Büyükşehir Belediyesi, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin bahsi geçen yazılara cevap vermemesi sebebiyle söz konusu işletmenin ruhsata esas değerlendirilmesini yapamadığından işletmeye 1. Sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermemiştir. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni; 1. Sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyetini sürdüren İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ünvanlı işletmenin ruhsat alıncaya kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesi ve 1608 sayılı Kanunun 1.maddesi gereğince faaliyetten men edilerek kapatılması için karar almış ve bu karar Büyükşehir Zabıta ekiplerince İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş'ye tebliğ edilmiştir."