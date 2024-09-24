İzmir'de İzinsiz Yapılara Geçit Yok - Son Dakika
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İzmir'de İzinsiz Yapılara Geçit Yok

İzmir\'de İzinsiz Yapılara Geçit Yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İnciraltı sahilinde izinsiz olarak inşa edilmiş iskeleler, barakalar ve kulübeleri yıkarak çevre kirliliğine son vermek için harekete geçti. Yıkım işlemleri, bölgedeki gıda güvenliği ve hijyen sorunlarına da çözüm sunmayı hedefliyor.

24.09.2024 15:31  Güncelleme: 15:34
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İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Balçova İnciraltı sahilinde, deniz içinde ve kenarında izinsiz oluşturulan iskeleler, baraka ve kulübelerin yıkımına başladı. Ticari amaçla kullanılan ve çevre kirliliğinin yanı sıra gıda güvenliği konusunda da şikayetlere neden olan 15 kaçak yapı, ekiplerin müdahalesiyle sökülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Balçova İnciraltı sahilinde uyarı ve ihtarlara rağmen kaldırılmayan, deniz içinde izinsiz oluşturulan iskele, ticari amaçlı baraka, kulübe ve benzeri yapılar için harekete geçti. 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ile 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefetten işlem yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıkım kararı aldı. Bazıları deniz içine, bazıları ise yüzer vasfını yitiren tekneler üzerine konulan yapıların, Büyükşehir ekipleri tarafından kaldırılmasına yönelik çalışmalar başladı.

Sahilde görüntü kirliliğine geçit yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürü Fuat Dönmez, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, aynı zamanda gıda satışı yapıldığı için hijyen sorununa da sebep olan ahşap baraka, iskele, kulübe gibi izinsiz yapıları kaldırma konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Dönmez; "Hemşehri İletişim Merkezi (HİM) ile CİMER'e de halkımızdan bu yönde şikayetler geliyordu. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra bu izinsiz yapıların kaldırılması için duyuruları yaptık. Kaldırılması için belirli bir süre verdik. Bu sürenin sonunda da kaldırılmayan izinsiz yapıları kaldırıyoruz. Yarın çalışmalarımız tamamlanacak ve alanı temizleyeceğiz" dedi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, kepçeler yapıları yıkarak denizden çıkardı. Toplanan atıklar belediye tarafından imha edilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de İzinsiz Yapılara Geçit Yok - Son Dakika

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