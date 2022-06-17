İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

17.06.2022 20:24

İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu İzmir'de yaz tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere jandarma ekipleri de ortak oldu.

İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İZMİR - İzmir'de yaz tatili öncesi karne sevinci yaşayan öğrencilere jandarma ekipleri de ortak oldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 51 okula giderek yaz tatili öncesi karne alan 5 bin 342 öğrenciye hem karne dağıttı, hem de çeşitli hediyeler dağıttı. Karnelerini ve hediyelerini alan öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinden okundu.

YORUMLAR
500
İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı İzmir'de kullanılmayan evde çıkan yangın yanındaki binaya sıçradı İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonda 18 tutuklama İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonda 18 tutuklama
Kaynak: İHA

Jandarma, İzmir, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:06 Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde çiftçilere ücretsiz elektrik, ÖTV ve KDV'siz mazot verileceğini açıkladı
19:48 Bu hafta altın ve döviz yatırımcısının yüzünü güldürürken, borsa kaybettirdi
19:43 Diyarbakır'da jandarma güçleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi
19:16 Motosiklet ve otomobil çarpıştı: Baba ve oğul aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
19:09 Kadir Şeker'in yeniden yargılanmasına 5 Temmuz'da başlanacak
18:22 AK Parti hükümetine yönelik söylediği "Kral çıplak" çıkışı sonrası sular durulmuyor! Bülent Arınç'tan Metiner'e ağır sözler
18:18 Akaryakıt zamlarıyla ilgili Bakan Nebati'den açıklama: Fiyat artışları büyük ölçüde dışsal faktörlerden kaynaklı
18:10 Belçika'da çalışma günü 4'e indirildi! Ayrıca mesai dışında gelen mesajlara da cevap verilmeyecek
17:42 Acun Ilıcalı'nın Lewandowski paylaşımı heyecanlandırdı: Neden olmasın
17:39 Adanalı dizisinin yıldızıydı! Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın son halini görenler tanıyamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 20:41:35. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de jandarma ekipleri öğrencilerin karne sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement