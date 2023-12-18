İzmir'de jandarmadan kaçakçılık baskınları: 6 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Foça, Torbalı, Kemalpaşa ve Selçuk ilçeleri ile Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken olaylarla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-15 Aralık tarihleri arasında çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Foça, Torbalı, Kemalpaşa ve Selçuk ilçeleri ile Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki adreslerde yapılan aramalarda, 3 milyon 669 bin 600 dal bandrolsüz kaçak boş makaron, 9 bin 540 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 48 kilogram bandrolsüz kaçak tütün, 80 elektronik nargile, 102 elektronik nargile likidi, 70 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 660 şişe bandrolsüz kaçak şarap ve 700 litre bandrolsüz kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Olaylara karışan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.