İzmir'de Kabotaj Bayramı coşkusu

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İzmir'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, "Çevreyi koruyarak sürdürülebilir deniz taşımacılığını destekliyoruz. 2000 yılında 149 olan liman tesis sayımız 2023 yılında yüzde 46 artarak 217'ye ulaşmıştır" dedi.

Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girişinin 98'inci yıl dönümü İzmir'de törenlerle kutlandı. Tören ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunun ardından Kabotaj Bayramı ile ilgili konuşan Atalan, "Kabotaj Bayramı, 1926 yılında Kabotaj Kanunu'nun kabul edilmesi vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ilan edilen ve Türkiye'nin denizlerdeki egemenliğinde önemli bir dönüm noktası ve çizgimizdir. Kabotaj Kanunu aynı zamanda Türk denizcilerinin bugün ulaştığı seviye açısından büyük bir itici güç olmuştur" diye konuştu.

"Liman tesis sayısı 217'ye ulaştı"

Denizciliğin, birçok farklı disiplini içinde barındıran, ülke ekonomisinde büyük paya sahip önemli bir sektör olduğunu ifade eden Atalan, şunları kaydetti:

"Biz de bu noktada daha güçlü bir denizcilik sektörü için yaptığımız düzenlemeler, verdiğimiz destek ve teşvikler ile çevreyi koruyarak sürdürülebilir deniz taşımacılığını destekliyoruz. 2000 yılında 149 olan liman tesis sayımız 2023 yılında yüzde 46 artarak 217'ye ulaşmıştır. Limanlarımızda iyileştirilen yük miktarı ise 521 milyon tona çıkmıştır. Deniz taşımacılığındaki etkinliği gösteren en önemli göstergelerden bir diğeri de güçlü bir filoya sahip olmaktır. Türk sahipli deniz ticaret filo büyüklüğü de 2002 yılından bu yana yaklaşık 5,6 kat artarak 48,9 milyon dedveyt tona yükselttik. Dünya sıralamasında 12'nci sırada yer almaktayız."

"Ülkemiz gemi geri dönüşüm tesisiyle Avrupa'da lider konumdadır"

Denizciliğin çok büyük bir aile olduğunu aktaran Atalan, sözlerine şöyle devam etti:

"138 bin gemi insanımız ve 1 milyonu aşan amatör denizcimiz mevcut. 103 denizcilik eğitim kurumu ile sektörümüzde nitelikli personeller yetiştiriyoruz. Bu çerçevede uzun yıllardır gemi insanı standardı eğitim sözleşmesi kapsamında beyaz listedeyiz. Gemi insanlarımızın istihdamına yönelik 38 ülkeyle imzalanmış protokolümüz bulunmaktadır. Gemilerimizin inşa edildiği, gemi inşa ve yan sanayi yaklaşık 94 bin kişiye istihdam sağlayan büyük bir sektördür. Bu sektörde Türk sanayilerimiz gemi siparişinde dünyada 7'nci, gemi tonajına göre ise 11'nci konumdadır. 2023 yılında ülkemiz 1,94 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdi. 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle ülkemiz gemi sökümünde dünyada 4'üncü, Avrupa'da lider konumdadır. Diğer yandan 63 yat limanı, yat yanaşma yeri, 391 balıkçı barınağımız ile birçok alanda faaliyet göstermekteyiz."

"Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi'ni 40 yıl sonra güncelledik"

Boğazlardan transit geçen gemilerin geçiş ücretlerini, altın frank değerini, Montrö Türk Boğazları Sözleşmesi kapsamında 40 yıl sonra güncellediklerini söyleyen Atalan, Türk boğazlarından uğraksız geçiş yapan gemilerden alınan fener ve tahrir ücretlerinin yaklaşık 5 katına çıkardıklarını vurguladı. Sözlerine devam eden Atalan, "Her 1 Temmuz Kabotaj Bayramı'nda bu ücreti güncelliyoruz. Bakanlığımız olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel düzeyde denizcilikte öncü bir ülke haline getirmek ve her geçen daha yüksek standartlarda denizcilik hizmetleri sunmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir denizcilik demek daha güçlü bir ülke ekonomisi demek, daha güçlü bir Türkiye demek. Sözlerime son verirken biz denizcilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri doğrultusunda denizciliği ülkemizin büyük ülkesi haline getirmek amacıyla var gücümüzle çalıştığımızı ve çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerine yer verdi.

Program Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan pasaport rıhtımı alanında yapılan yelken gösterileri ile devam etti. Gösterilerin ardından Kabotaj Bayramı dolayısıyla halat çekme yarışması düzenlendi. Son olarak ise fotoğraf ve resim sergisi gezildi. - İZMİR