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İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler - Son Dakika

İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler

25.11.2021 17:18
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler

İzmir'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi, şiddete dikkat çekildi.

İzmir'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenlendi, şiddete dikkat çekildi.

İzmir'de, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle etkinlikler vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde düzenlediği tematik Kadın Forumları'nın ikincisini 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Mercek Altında; Kadına Yönelik Şiddet" temasıyla Urla Eski Tamirhane Binası'nda düzenledi.

Forum öncesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i erkek kıyafetleri giyerek bıyık takan, elinde öldürülen kadınların fotoğrafları olan kadın grubu karşıladı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Tunç Soyer, " Türkiye'de 2021'in ilk altı ayında 130 kadın katledildi. Şüpheli ölümler bu rakama dahil değil. Cinayetlerin çoğu, kadınların eşleri tarafından işlendi. Bu nedenle, İstanbul Sözleşmesinin gerekliliklerini İzmir'de uygulamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ben kadınları bu şehrin sadece bir parçası değil, bizzat kendisi olarak görüyorum. Bu nedenle bugün burada kadına karşı şiddetle mücadele eden İzmirlilerin yanında olmayı istedim. Karar alma mekanizmalarında eşit oranda kadın temsili bir ayrıntı değil, esastır. Hem de göstermelik bir temsil değil, kendi dünya görüşleri ve gündemleriyle orada olmalı kadınlar. Olmalı ki, gündemleri gündemlerimiz olsun. Bu konuda, kadınların yanındayız" diye konuştu. İzmir Tabip Odası Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Komisyonu'ndan uzman Dr. Zeynep Varol da şiddet konulu sunum yaptı.

Foruma; Başkan Tunç Soyer ile eşi Neptün Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in eşi Gönenç Bilgen Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun eşi Müyesser Özuslu, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Yelda Celiloğlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nilay Kökkılınç ile Ali Emrah Karamustafaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, siyasi parti temsilcileri, kadın derneklerinin başkanları ile üyeleri ve yurttaşlar katıldı.

Çiğli kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmadı

Çiğli Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Kayıtsız Kalma" sloganıyla farkındalık oluşturacak geniş kapsamlı bir saha çalışması düzenledi.

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen saha çalışması; Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP Çiğli Kadın Kolları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek yöneticileri, kadın muhtarlar ve vatandaşların yoğun katılımıyla belediye binası önünde başladı.

Kadınlarında katılımıyla farklı noktalarda "şiddete hayır" boyama etkinliği ve şiddetle mücadele konusunda toplumsal refleksin oluşturulmasına yönelik bilinçlendirme çalışması yapıldı. Kadınlar, şiddetle mücadele ile ilgili duygu ve düşüncelerini turuncu kağıtlara döktü. Şiddetsiz bir dünya isteyen kadınlar "Artık öldürülmek istemiyoruz" diye haykırdı. Çalışmalara katılanlara, bu yıl kadınlara yönelik şiddetle mücadelenin rengi olarak belirlenen turuncu renk maske ve fular dağıtıldı.

Aile içerisinde şiddete uğrayan kadınlara destek olmak amacıyla eczane, kuaför ve sağlık ocakları ve belediye binalarına Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonunun 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaralı "Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı" bilgilerinin yer aldığı elektronik tabela dağıtıldı.

Başkan Gümrükçü: "Mücadelede biz de varız"

Kadınlara yönelik şiddetin bir an önce son bulması adına her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Kadınlara yönelik şiddet, yalnızca kadınların değil toplumumuzun tamamının sorunu. Ülkemizin ve dünya nüfusunun yarısının kadın olduğunu düşünürsek bu sorunun farkında olmayanlar utanmalı. Erkeğin ne hakkı varsa kadının da o hakkı var. Bu eşitsizlik sorununa çözüm üretmek için 1 gün bile bekleyemeyiz. Kadınların artık şiddetle değil bilimle, üretimle, kültür sanatla ve gelişmişlikle anılması gerekiyor" diye konuştu.

'Adalet çığlığı' Gaziemir'den yükseldi

Gaziemir Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınların adalet arayışına katkı koymak amacıyla "Adalete Mum Yak" etkinliği düzenledi.

"Kadınların için için yanan sessiz çığlığını duyun" sloganıyla Abdullah Arda Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlara yönelik şiddete dikkat çekildi. Etkinliğe katılanlar, Adalet Heykeli'nin önünde mum yakarak kadınlara yönelik şiddetin durdurulması, kadın cinayetlerinin aydınlatılması çağrısı yaptı.

Katılımcılarla birlikte mum yakan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Son yıllarda artan bir şekilde Türkiye'de kadınlar farklı biçimlerde şiddete uğruyor, cinayete kurban gidiyor. Kadınlar ile erkeklerin aynı eğitim süreçlerinden geçmesinin önünde birçok engel olduğunu görüyoruz. Kız çocuklarının okula gitme oranlarındaki net düşüş, gelecek adına bizleri kaygılandırıyor; ayrıca kadınlar, geleneksel kalıplar nedeniyle iş yaşamında ayrımcılık ve engellerle karşılaşıyor. Eğitim, iş gibi konularda kadınların ikinci plana itiliyor olması onları şiddetin ilk hedefi haline getiriyor. Kadına yönelik şiddet, bildik hüzünlü öyküler, geleneksel ön kabuller, toplumun ve devletin duyarsızlığı ile büyüyor. Kadınların için için yanan bu sessiz çığlığının çok uzaklardan duyulması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diye konuştu.

Buca kadına şiddete karşı tek ses

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, Forbes Sevgi Yolu girişinde dayanışma yürüyüşü düzenlendi.

Buca Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sloganlar atan vatandaşlar, Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'ne yürüdü. Yürüyüşe Forbes Sevgi Yolu esnafı da destek verdi. Forbes Güzelleştirme Derneği Başkanı Kadir Kaya, sevgi yolu esnafı adına Başkan Erhan Kılıç'a çiçek takdim etti.

Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Merkezi'nde de, cinayete kurban giden 11 kadının isimleri ve gelecekte yaşayabilecekleri hikayelerinin yer aldığı "Neden Olmadı" temalı sergi büyük dikkat çekti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, cinsiyet eşitsizliğinin toplumların en büyük sorunlarından birini oluşturduğunu belirterek, "İnsanın temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden, evde, iş yerinde, sokakta kısacası her yerde karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet de, bu eşit olmayan güç ilişkilerinin bir ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle hem bir insan hem bir hukukçu olarak bir kez daha üzerine basa basa söylemek istiyorum; İstanbul Sözleşmesi kağıt üzerinde kuru bir imzadan ibaret değildir" dedi. - İZMİR

İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler
İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler

Türkiye, Çiğli, Kasım, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde anlamlı etkinlikler - Son Dakika
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