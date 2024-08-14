İzmir'de Kolonya Müzesi Açılacak - Son Dakika
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İzmir'de Kolonya Müzesi Açılacak

İzmir\'de Kolonya Müzesi Açılacak

İzmir'in Konak ilçesinde, 25 yıldır dünyanın farklı noktalarından 3 binin üzerinde çeşit çeşit kolonyaları biriktiren Ünal Çınar, koleksiyonuyla hayran bırakıyor. 100 yıllık iş hanında mis gibi kokan kolonyaları özenle koruyan Çınar'ın hedefi kolonya müzesi açmak.

14.08.2024 10:03  Güncelleme: 10:08
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İzmir'in Konak ilçesinde, 25 yıldır dünyanın farklı noktalarından 3 binin üzerinde çeşit çeşit kolonyaları biriktiren Ünal Çınar, koleksiyonuyla hayran bırakıyor. 100 yıllık iş hanında mis gibi kokan kolonyaları özenle koruyan Çınar'ın hedefi kolonya müzesi açmak.

İzmir'de yaşayan ve elektronik mühendisliğinden emekli olan Ünal Çınar, 25 yıldır dünyanın farklı ülkelerinden kolonyaları biriktiriyor. Yılmadan, usanmadan, renk renk, çeşit çeşit yüzlerce türden kolonyaları toplayan Ünal Çınar, şuana kadar 3 binden fazla kolonyayı koleksiyonuna kazandırdı.

1886 yılından kalan kolonya var

100 yıllık Bahçeliler Hanı'nda mis gibi kokan kolonyaları sergileyen Ünal Çınar'ın koleksiyonunda, 1886 yılından kalan kolonyalar ve şişeleri bile var. Türkiye'nin ilk kolonyalarının da bulunabileceği paha biçilmez koleksiyon, adeta görenleri hayran bırakarak tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Koleksiyonda; tabanca, araba, horoz, çizgi film karakterleri, hayvanlardan oluşan ilginç kolonyalarda yer alıyor.

Hedefi müze açmak

Binlerce kolonya toplamanın zor olduğunu anlatan Ünal Çınar, kolonyaları satmadığını söyledi. Çınar, maddi yönden zaman zaman zorlandığını ifade ederek, amacının bir müze açmak olduğunu dile getirdi. Ümit Çınar, "25 yıl önce bana bir arkadaşım kolonya getirdi Balıkesir'den. Bende onunla başladım ve 25 yıldır biriktiriyorum. Şimdi elimde 2 bin 500-3 bin üzeri kolonya şişesi mevcut. Bütün Türkiye'den arkadaşlarım getiriyor. Bende bazen antika pazarlarından alıyorum. Maddi yönden zor kolonya toplamak. Müze açmayı düşünüyoruz. Bu nedenle araştırma içindeyiz. Belediyeler olsun, valilik olsun, kim ışık yakarsa, kim girişime geçerse yaparız. 1886 yılının kolonya şişesi de mevcut bende. Her yerden var. Özellikle İzmir'de 80'e yakın üretici firma var. Onların kolonya şişeleri de var. Kolonya bizim milli bir kokumuz. Hastalıkla, sağlıkla, bayramlarda hep kolonya ikram ederiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Kolonya Müzesi Açılacak - Son Dakika

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