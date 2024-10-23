İzmir\'de Konser ve Eğlence Etkinlikleri İptal Edildi

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle konser ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli hemşehrilerimizin dikkatine; Başkentimiz Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle belediyemizce düzenlenen tüm konser ve eğlence içerikli etkinlikler iptal edilmiştir. Birlik ve beraberliğimize kasteden terörü bir kez daha lanetleniyor, şehitlerimize rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı diliyoruz."