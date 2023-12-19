İzmir\'de korsan taşımacılık yapan vatandaşlara da ceza kesilecek

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Başkan Anık'tan "Korsan taşımacılıkta yolculara da ceza" uyarısı

İZMİR - İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, korsan taşımacılıkta şoförlerle birlikte artık vatandaşlara da ceza kesileceğini belirtti. Anık, konuyla ilgili Meclis'te yeni bir çalışma yapıldığını kaydetti.

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen 'korsan taşımacılık' uygulamalarına yönelik mahkeme kararıyla şoförlere ceza verileceği belirtilmişti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, 'korsan taşımacılık' uygulamalarını kullanan vatandaşlara da ceza verileceği yönünde çalışmaların bulunduğunu söyledi.

"Özel arabalara ruhsat alınabilmesi mümkün değil"

Korsan taşımacılıkla ilgili sorunları iki yıldan beri dile getirdiklerini ifade eden Anık, "Bu sisteme 'hatır taşımacılığı' deniyordu ama mahkeme kararıyla bunun 'hatır taşımacılığı' olmadığı ispatlandı. Bizim dışımızda Türkiye'nin diğer bölgelerindeki arkadaşlarım da tepki gösteriyordu. İzmir 6. İdari Mahkemesi bir karar verdi. Kararda, bu sistemin 'paralı yolcu taşımacılığı olduğu ve ruhsata tabi olması gerektiği' yer alıyordu. Zaten özel bir arabaya ruhsat alınabilmesi mümkün değil. Bu uygulama ile araca binen yolcuya da cezai işlem gelecek. Bu konuyla ilgili Meclis'te yeni bir çalışma var. Bu araçları tercih edenlerin de dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

İzmir'de dertlerinin sadece bu konu üzerine olmadığını söyleyen Celil Anık, internet üzerinden yolcu taşımacılığının da mevcut olduğunu, hepsini kapsayan bu sistemlerle ilgili erişim yasağı getirilmesiyle ilgili çalışmalarının da bulunduğunu söyledi.

"Öz eleştiri yapmamız şart"

Kendilerini mutlaka sorgulayacaklarını dile getiren Anık sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yolcular neden bu tarz uygulamaları seçiyor?' diye öz eleştiri yapmamız lazım. Biz esnaf olarak özellikle Türkiye genelinde takside çalışan arkadaşlar ve şoförler olarak kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Böylelikle yolcuları, bu tarz uygulamaları aramaktan vazgeçirmeliyiz. Kendimizi mutlaka sorgulayacağız."