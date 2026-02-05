İzmir'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu, Bir Kişi Yaşamını Yitirdi

(İZMİR) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonları verilerine göre İzmir genelinde ortalama 32,1 mm yağış ölçüldü. 112 ve İZSU hatlarına toplam 437 ihbar gelirken, Torbalı'da bir kişi sel nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir'de etkili olan kuvvetli yağış su baskınına yol açtı. Akşam saatlerinde yapılan son değerlendirmelere göre bazı ilçelerde yağışın şiddetini koruduğu, çok sayıda noktada ekiplerin müdahale çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan ölçümlere göre en yüksek yağış Menderes Çileme'de 109,5 mm olarak kaydedildi. Gümüldür'de 68,4 mm, Urla Orman Sahası'nda 60,1 mm, Menderes Orman Sahası'nda 49,6 mm, Seferihisar'da 46,6 mm, Karaburun'da 41,8 mm, Torbalı'da 41,1 mm, Çeşme'de 36,4 mm, Kemalpaşa'da 34,4 mm ve Dikili'de 30,6 mm yağış ölçüldü. İzmir genelinde ortalama yağış miktarı 32,1 mm oldu. Batı ilçelerinde yağışın yer yer hafiflediği, merkez ve güney ilçelerde ise etkisini sürdürdüğü değerlendirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi İtfaiye kayıtlarına göre toplam 153 ihbar alındı. İhbarların 106'sı ev su baskını, beşi kamu binası su baskını, 19'u işyeri su baskını, ikisi hasar tespiti, dördü ağaç devrilmesi ve 17'si kurtarma başlığı altında kayda geçti.

İZSU 185 ile HİM 153 hatlarına ise toplam 284 ihbar ulaştığı öğrenildi. İhbarların 154'ü yol su baskını, 100'ü konut su baskını ve 30'u işyeri su baskını olarak bildirildi. İlçe bazında Seferihisar'da 52, Çeşme'de 48, Urla'da 44, Torbalı'da 23, Konak'da 20 ve Menderes'te 19 ihbar yapıldı.

Dere taşmaları nedeniyle Seferihisar Payamlı, Ürkmez ve Cumhuriyet mahallelerinde su baskını yaşanırken, Menderes Gümüldür Atatürk ve Orta mahallelerinde ekiplerin müdahale çalışmaları sürüyor. Torbalı ilçesinde ise oluşan olumsuzluklar nedeniyle ekip yoğunluğu artırıldı.

Öte yandan Torbalı'da Pancar İZBAN alt geçidinden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaş, su seviyesinin yükselmesi sonucu araç içerisinde mahsur kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda kent genelindeki müdahale ve kontrol çalışmalarının devam ettiği, gelişmelerin anlık olarak takip edildiği öğrenildi.