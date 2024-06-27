İzmir'de Moto Kuryelerden Adalet İstemi - Son Dakika
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İzmir'de Moto Kuryelerden Adalet İstemi

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İzmir'de onlarca moto kurye, trafik kazalarında veya saldırılar sonucu ölen moto kuryelere dikkat çekmek ve adalet istemiyle eylem düzenledi. Moto kuryeler, kuryelik mesleğinin tehlikeli işler statüsüne alınmasını talep etti. Eylemde ölen arkadaşlarını hatırlatan kuryeler, çalışırken ölen arkadaşlarının davalarının takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, ölen kuryelerin aileleri de adaletin yerini bulmasını istedi. Moto kuryeler, ekmeğin peşinde olduklarını ve öldürülmek istemediklerini vurgulayarak, haklarının savunulmasını ve toplum tarafından görülmesini istediler.

27.06.2024 13:28
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(İZMİR) - İzmir'de onlarca moto kurye, trafik kazalarında veya saldırılar sonucu ölen moto kuryelere dikkat çekmek ve adalet istemiyle eylem düzenledi. "Yaşamak istiyoruz" sloganıyla düzenlenen eylemde ölen arkadaşlarını hatırlatan moto kuryeler, kuryelik mesleğinin tehlikeli işler statüsüne alınmasını istedi.

İzmir'in Konak ilçesi Fahrettin Altay bölgesinde toplanan moto kuryeler, buradan Cumhuriyet Meydanı'na konvoy oluşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan moto kuryeler, "Bizler sizlerle varız. Hayallerimizi, yarınlarımızı, geleceğimizi elimizden almayın. Yaşamak istiyoruz. Ailelerimizi de yaşatmak istiyoruz" diyerek kuryelik mesleğinin bir an öce tehlikeli işler statüsüne alınmasını istedi. Ata Emre Akman, Tevfik Arayıcı, Muhammet Çetinkaya başta olmak üzere moto kurye ölümlerine dikkat çeken moto kuryeler, çalışırken ölen arkadaşlarının davalarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

"Adaletin yerini bulmasını istiyorum"

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 9 Aralık 2023 tarihinde moto kuryelik yaparken hayatını kaybeden 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Tevfik Arayıcı'nın annesi Bahar Arayıcı, "Eşim vefat ettiği için evlere temizliğe giderek, merdiven yıkayarak oğlumu okutmaya çalışıyordum. Oğlum Karabük'te okuyordu. Gönderdiğim harçlık yetmediği için moto kuryelik yapıyordu. Orada alkollü bir cani oğlumun şeridine geçerek, oğluma vurup öldürüp kaçmış, ölüme terk etmiş. Bir de caniyi serbest bıraktılar. Sanki ödül verir gibi tahliye verdiler. Benim oğlumun suçu neydi? Niye öldü? Oğlum, tüm kuryeler ve tüm gençlerimiz için adalet istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Oğlumu öldürenlerin yargılanmasını, tutuklanmasını istiyorum. Gençlerimizi sokakta bulmadık" diye konuştu.

"Ekmeğimizin peşindeyiz"

4 yıldır moto kuryelik yaptığını belirten Fatih Cem Yılmaz "Bu iş uğruna bir sürü arkadaşımızı kaybettik. Bir sürü canımız gitti. Samet Özgül, Ata Emre Akman, Tevfik Arayıcı. Ekmeğimizin peşindeyiz, öldürülmek istemiyoruz. Lütfen bizi öldürmeyin" dedi.

"Adalet arayışımız devam edecek"

6 yıldır moto kuryelik yapan Mahsun Korkmaz da "Şu anki konumuz trafikte öldürülen kuryeler değil. Hunharca katledilen Tevfik Arayıcı. 17 saat boyunca can çekişerek öldü. Şu an katili serbest bir şekilde dolaşıyor. Ata Emre Akman'ın da mahkeme süreci başlayacak. Onun da takipçisi olacağız. Muhammed Çetinkaya da 12 kurşunla öldürüldü. Samet arkadaşımız boğazı kesilerek öldürüldü. Bizim buradaki sorunumuz trafikte ölen kuryeler değil, hunharca katledilen kuryeler. Adalet arayışımız devam edecek. Eğer ki bu adalet arayışında istenilen sonuç halkın kalbini ferahlatmıyorsa, adalet arayışımız süresiz nöbet haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Yarınlarımızı, geleceğimizi elimizden almayın, yaşamak istiyoruz"

10 yıldır moto kuryelik yapan Taner Bişilen ise şunları söyledi:

"Bizler kuryeyiz. Bu hayatı sizler için kolaylaştırmaya yarayan aracılarız. Bizler trafikte ya da kendini bilmeyen birileri tarafından öldürülmek istemiyoruz. Yarınlarımızın, geleceğimizin ve çocuklarımızla geçireceğimiz birkaç günün hunharca elimizden alınmasını istemiyoruz. Kuryeler olarak biz de bu hayatta varız. Bizler de sizler gibi yaşamayı hak ediyoruz. Hiçbir insan 25 bıçak darbesiyle ya da son sürat gelen bir arabanın çarpmasıyla öldürülmeyi hak etmiyor. Hiçbir insan ölümü hak etmiyor. Hele böyle bir ölümü asla hak etmiyor. Bizim adalet anlayışımız, adalet çabamız mahkeme süresinde değil, failler cezalarını alıp hükümleri kesinleşene kadar. Hiçbir kurye arkadaşım yalnız değil. Biz bir topluluğuz. Bizler sizlerle varız. Hayallerimizi, yarınlarımızı, geleceğimizi elimizden almayın. Yaşamak istiyoruz. Ailelerimizi de yaşatmak istiyoruz. Kuryelik mesleğinin tehlikeli işler statüsüne bir an önce alınmasını istiyoruz. Haklarımızın savunulmasını ve bu hayatta varoluş çabamızın vatandaşlar ve halk tarafından görülmesini istiyorum."

İzmir\'de Moto Kuryelerden Adalet İstemi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Moto Kuryelerden Adalet İstemi - Son Dakika

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