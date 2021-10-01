İzmir'de öğrencilere evler de yürekler de açıldı - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesinde, barınma talebinde bulunan öğrenciler ile destek vermek isteyenleri buluşturan kampanyaya katılım artıyor. İzmir'de öğrencilere evini açan ve öğrencilere maddi destek olmayı tercih eden yurttaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesinde önemli bir adım daha atıldı.

Barınma sorunu için Balçova ve Karşıyaka'daki misafirhanelerini öğrencilere açan büyükşehir, aynı zamanda "Öğrenciye Maddi Destek Olmak İstiyorum" ve "Öğrenciye Evimi Açmak İstiyorum" seçenekleri üzerinden bir dayanışma kampanyası başlattı. Öğrenciye maddi destek olmak isteyen aileler, aylık 600 lira olmak üzere 8 aylık eğitim dönemi için toplam 4 bin 800 lira yardımda bulunabiliyor.

Büyükşehirin web sitesi ve Biz İzmir dijital platformları üzerinden barınma talebinde bulunan öğrenciler ile destek vermek isteyenleri buluşturan kampanyaya katılım her geçen gün artıyor. İzmir'de evini açmak ve öğrencilere aylık 600 lira destek olmak isteyen yurttaşlar projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Taşın altına elimizi koymalıyız"

Narlıdere'de ikamet eden Esen-Selim Yazgan çifti, İstanbul'da yaşayan ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Bölümü'nü kazanan İzem Güreler için evinin bir odasını hazırladı. Esen Yazgan, "İzmir Büyükşehir Belediyesini ve Tunç Başkanı 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesine önderliği için kutluyorum. Hepimizin taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Sosyal medyada Tunç Başkan'ın iki seçenek sunduğunu gördüm. Biri parasal destek, diğeri de evini açmaya yönelikti. Ben evimi açmaya karar verdim. İki yıl önce kızımı evlendirdim, evim müsaitti. İzmir'de benim gibi nice insan olduğunu düşünüyorum. Büyük evlerde yaşayan ya da anne babaları yalnız yaşayan bir sürü insan var. Bu projeye destek olabilirler; çünkü herkesin kullanılmayan bir odası vardır. Unutmayalım ki bir pandemi süreci yaşadık. Hepimiz aşı, ilaç, ne bulunacak diye düşünürken dünyada bir Türk çift aşıyı buldu. Aşıyı bulan Türeci ailesinin ne zor şartlarda eğitim gördüğünü hep birlikte imrenerek okuduk. Unutmayalım ki bize bu aşıyı armağan ettiler. Evimize alacağımız bir gencin ileride ülkemizi ne safhalara getireceğini hiç kimse bilemez. Eğitimin önemini artık anlamamız lazım. Taşın altına elimizi koyarak bu gençlere önderlik etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntülü aramayla odasını gösterdi

Esen Yazgan ayrıca evini açtığı öğrenci İzem Güreler ile görüntülü konuşma da yaptı. İzem'e hazırlanan odayı gösteren Yazgan "Heyecan içinde seni bekliyoruz" dedi. İzem Güreler de hem İzmir Büyükşehir Belediyesine hem de Esen Yazgan'a teşekkür etti.

"Bir gencimize yüreğimizi açıyoruz"

Narlıdere'de yaşayan Zafer- Ebruli Özdeşer çifti de, evinin bir odasını üniversite öğrencisine açtı. Zafer Özdeşer, "Çocuklar bizim geleceğimiz. 'İzmir Gençlere Kucak Açıyor' projesi kapsamında bir çocuğumuza, gencimize evimizi, yüreğimizi açıyoruz. İzmir halkından projeye destek vermesini, şartları uygun olan ev sahiplerinin en azından bir odasını açmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Artvin'den uzanan destek eli

Öğrencilik dönemini İzmir'de tamamlayan ve şu anda Artvin'de görev yapan Dr. Ali Yılmazer ise bir öğrenciye maddi destek olmayı tercih etti. Yılmazer, "Projeyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sosyal medya hesabı üzerinden gördüm. Fakülte hayatımın hepsi İzmir'de geçti ve çok güzel anılar biriktirdim. O nedenle başka arkadaşlarımın da güzel anılar biriktirmesine vesile olmak istedim. Duyarlı olan herkesi bu dayanışmaya katılmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR