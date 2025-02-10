İzmir\'de Okul Servisi Denetimleri Sıkılaştı

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İzmir'de yarıyıl tatilinin bitmesiyle beraber trafik polisleri, okul servislerine sıkı denetim uygulamaya başladı. Kent genelinde 4 bin 78 okul servisi denetlenirken, kurallara aykırı bir şekilde öğrenci taşıyan 38 araç trafikten men edildi.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 yılı ikinci eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde okul servislerine sıkı denetim uyguladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla 4-7 Şubat tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde; 4 bin 78 okul servis aracı denetlendi. Yapılan kontrollerde 272 okul servisi ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu doğrultusunda cezai işlem uygulanırken, kurallara aykırı şekilde taşımacılık yaptığı belirlenen 38 okul servis aracı trafikten men edildi. - İZMİR