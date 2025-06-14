İzmir\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(İZMİR) – İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.21'de Foça ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde başladı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 12.35'te yapıldı.

Söndürme çalışmalarına 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 5 dozer katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile ilçe belediyelere bağlı ekipler de karadan müdahale etti.