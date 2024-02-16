İzmir'de Polis Ekipleri Küçük Bir Çocuğa Doğum Günü Sürprizi Yaptı - Son Dakika
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İzmir'de Polis Ekipleri Küçük Bir Çocuğa Doğum Günü Sürprizi Yaptı

İzmir\'de Polis Ekipleri Küçük Bir Çocuğa Doğum Günü Sürprizi Yaptı

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçedeki küçük bir çocuğa doğum günü sürprizi yaparak pasta ve hediye verdi. Polis abla ve ağabeylerini gören çocuk, mutluluk dolu anlar yaşadı. Polis ekipleri, çocuğun ailesi tarafından teşekkür edildi.

16.02.2024 14:09
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İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, ilçedeki küçük bir çocuğa doğum günü sürprizi yaptı. Polis abla ve ağabeylerinden pasta ve hediye alan çocuk, mutluluk dolu anlar yaşadı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan Polat adlı bir çocuğun annesinin ricası üzerine çocuğa doğum günü sürprizi hazırladı. Polat'ın yaşadığı eve ellerinde pasta ve oyuncakla giden polis ekipleri, Polat'a mum üfletti. Karşısında polis abla ve ağabeylerini gören Küçük Polat, şaşkınlık ve mutluluk dolu anlar yaşadı. Polisin getirdiği pastadaki mumu üfleyen Polat, yeni yaşına polis ekipleriyle birlikte girdi.

Buca polisi, aldığı oyuncağı Polat'a hediye ederken, çocuğun ailesi de polise teşekkür etti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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