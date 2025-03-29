İzmir\'de Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Ulaşım Ücretsiz

İzmir'de Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlar toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Cumhurbaşkanlığı'nca alınan karar doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeye göre 30 Mart 2025 Pazar günü saat 00.00'dan (Cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 00.00'a kadar yurttaşlar toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanacak. - İZMİR