Yağış Alarmı Sürüyor... İzmir'de Ekipler 24 Saat Görevde

05.02.2026 17:53  Güncelleme: 21:58
İzmir'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde olumsuzluklara karşı 412 araç ve 1365 personel ile sahada görev yapıyor. Yarından itibaren yağışların devam etmesi bekleniyor.

(İZMİR) - İzmir'de son günlerde etkisini artırarak devam eden sağanak nedeniyle, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile görev başında.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yer istasyonlarından alınan verilere göre, son 6 saatlik süreçte en yoğun yağış Çeşme, Karaburun ve Urla'da ölçüldü. Urla Orman Sahası'nda metrekareye 58,8 kilogram, Seferihisar'da 44,4 kilogram, Karaburun'da 38,5 kilogram, Çeşme'de 33,4 kilogram, Bergama İncecikler Orman Sahası'nda 30,1 kilogram, Menderes Gümüldür'de 29,4 kilogram, Narlıdere'de 28,5 kilogram, Dikili'de 26,9 kilogram, Güzelbahçe'de 26,8 kilogram yağış kaydedilirken, Urla merkezde 35,6 kilogram yağış ölçüldü.

Yağışların ilerleyen saatlerde merkez ilçelerde de etkisini artırması bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağışlara karşı AKOM koordinasyonunda tüm birimleriyle sahada görev yapıyor. Özellikle Çeşme'de yağış şiddetinde kısmi azalma görülürken; İZSU, İtfaiye, Muhtarlık İşleri ve ilçe belediyesi ekipleri koordineli şekilde müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde olası olumsuzluklara karşı 412 araç ve iş makinesi, 200 pompa, 1365 personel ile uzman ekipler görev başında bulunuyor.

Yağışlar yarın da devam edecek

Meteoroloji değerlendirmelerine göre, yarın da yer yer kuvvetli sağanağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle alçak kesimler, dere yatakları ve geçmişte su baskını yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlara çağrı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların, yağışın etkili olduğu saatlerde dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve su baskını riskine karşı gerekli önlemleri almalarını istedi.

Yaşanabilecek olumsuzlukların 153 ve 185 çağrı merkezlerine bildirilmesi çağrısında bulunuldu. Kent genelindeki gelişmeler AKOM tarafından anlık olarak takip edilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin 24 saat esasına göre sahadaki çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İzmir, Yerel, Son Dakika

