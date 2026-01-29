İzmir ve Manisa'da Sağanak Yağış Hayatı Felç Etti

(İZMİR) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir ve Ege Bölgesi için yaptığı fırtına ve sağanak yağış uyarısının ardından, akşam saatlerinden itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından akşam saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle başta Buca, Bornova, Konak ve Gaziemir olmak üzere kentin birçok cadde ve sokağı suyla kaplandı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı.

Sel sularına kapılan bir vatandaş, bölgede görev yapan yunus polisi tarafından çekilerek kurtarıldı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan Manisa'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şehzadeler ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait kanal taştı. Ahmet Bedevi Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve ev sular altında kalırken, taşan kanaldan çıkan kaplumbağaların sokaklara çıktığı görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, İzmir'in son yılların en kuvvetli yağışlarından birini yaşadığı belirtilerek, yağışın "afet niteliği" taşıdığı ifade edildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kentimiz bu akşam saatlerinden itibaren son yılların en kuvvetli yağışlarından birini yaşamaktadır. Afet niteliği taşıyan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle kent genelinde bazı bölgelerimizde su baskınları ve çeşitli olumsuzluklar meydana gelmektedir. Özellikle Buca ve Konak ilçelerimizde kısa sürede metrekareye 60–80 mm arasında yağış kaydedilmiştir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ekiplerimiz sahada görevlerinin başındadır. AKOM koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında gelişmeler anlık olarak takip edilmekte, riskli bölgelerde gerekli müdahaleler kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.

Şiddetli hava koşulları sırasında Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düşmesi sonucu hatta arıza meydana gelmiştir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları aralıksız sürmektedir. Ayrıca yoğun yağış ve deniz gelgitinin etkisiyle Manda, Meles ve Arap derelerinde taşkınlar yaşanmış; riskli bölgelerde güvenlik önlemleri alınmıştır."