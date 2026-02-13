İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yağış Seferberliği Sürüyor - Son Dakika
Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yağış Seferberliği Sürüyor

13.02.2026 17:16  Güncelleme: 22:56
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanlara anında müdahale ederek çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, özellikle Karaburun, Dikili, Urla, Foça ve Bergama gibi ilçelerde yoğun mesai yapıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir'de dün gece başlayan ve sabaha kadar aralıklarla etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle oluşan su baskınları, heyelan ve taşkınlara müdahalesini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, son 12 saat içinde en fazla yağış Aliağa'da metrekareye 45,8 kilogram, Karaburun'da 42,3 kilogram ölçüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı birimler gelen ihbarlara anında müdahale etti.

Yol açma çalışmaları sürüyor

Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden biri Karaburun oldu. Karareis'te Cumhuriyet Tatil Sitesi'nde yol yapım ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken; Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri ekipleri sosyal inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Karaburun İskele Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bölgeye 1 ekskavatör ve 1 kamyon sevk edildi; ekipler tedbir amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Karaburun Yayla – Balıklıova yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Dikili, Urla ve Bayındır'da heyelan müdahaleleri

Dikili Çandarlı Yolu'nda meydana gelen heyelana da Yol Yapım ekipleri müdahale etti. Dikili Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 hydrosub ile su tahliye çalışmaları sürüyor. Bayındır Karapınar Mahallesi ve Urla Balıklıova yolunda oluşan heyelanlara ekipler anında müdahale etti.

Bergama'da hayvan kurtarma operasyonu

Bergama Kaşıkçı Mahallesi'nde dere taşması sonucu mahsur kalan hayvanlar için Veteriner İşleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi. Koyun, tavuk ve köpekleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dağıstan Mahallesi'nde seralarda oluşan hasara yönelik inceleme başlatıldı. Ayrıca İZSU ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri Torbalı Ayrancılar Mahallesi Hayıtözü Deresi'ndeki taşkına ve su baskınlarına da müdahale ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki taşkın ve su birikintisine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

AKOM'dan anlık koordinasyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki AKOM saat 09.00 itibarıyla toplanarak gelişmeleri değerlendirdi. Zabıta, İtfaiye, Park ve Bahçeler, Yol Yapım, Veteriner İşleri, Tarımsal Hizmetler, Muhtarlık İşleri, Sosyal Hizmetler ve İZSU ekipleri sahada devriye, müdahale ve hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların olumsuzluk durumunda 112, 153 ve 185 hatlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA

