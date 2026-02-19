İzmir'de şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu

İzmir\'de şehit yakınları ve gaziler \'Büyük Aile Sofrası\'nda buluştu
19.02.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Büyük Aile Sofraları' programı kapsamında İzmir'de şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Büyük Aile Sofraları' programı kapsamında İzmir'de şehit yakınları, gaziler ve aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yurt genelinde eş zamanlı olarak hazırlanan 'Büyük Aile Sofraları', İzmir'de şehit yakınları, gaziler ve gazi ailelerini aynı sofrada buluşturdu. İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi'nde düzenlenen anlamlı programa İzmir Valisi Süleyman Elban, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Vali Süleyman Elban, masaları tek tek gezerek şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilendi. Program, semazen gösterisi ve ilahi konseriyle başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun hissedildiği gecede, Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ezanın okunmasıyla birlikte ilk oruçlar dualarla açıldı.

"Allah'a hamd olsun ki biz böyle bir milletiz"

İftar sonrası davetlilere hitap eden İzmir Valisi Süleyman Elban, vatan kavramının önemine vurgu yapan bir konuşma gerçekleştirdi. Dünyada eşi benzeri olmayan bir coğrafyada yaşandığını belirten Vali Elban, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir toprak parçası ki bunun adı dünyada çok az adlandırılan, bizim iliklerimize kadar yaşadığımız kavram olan vatandır. Toprak parçasını vatan yapmamız için toprağın harcında şehit kanı olması lazım. O toprakları mücadeleyle almanız lazım. Mücadeleyle almak da yetmiyor; kan vererek, can vererek o toprakları korumanız lazım. Vatan söz konusu olduğunda canını, her şeyini feda etmeye hazır bir millet olması lazım. Allah'a hamd olsun ki biz böyle bir milletiz."

"Şehit ve gazisi olmayan hane yoktur"

Türk milletinin her ferdinin birer kahramanlık hikayesi olduğunu ifade eden Elban, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu milletin ailesinde; terörden, Kıbrıs'tan, Kore'den, Kurtuluş Savaşı'ndan, Çanakkale'den, 1'inci Dünya Savaşı cephelerinden şehit olmayan, gazilik mertebesine yetişmeyen bir hane yoktur. Şehit ailesi dediğimizde, gazi dediğimizde aslında herkes birbirine kendini anlatıyor. Tek farkı bazılarımızın şehadeti ve gaziliği daha eski, bazılarımızınki daha yeni. Hepsi bu ülkenin toprağına toprak olmuş, harcına harç olmuş. Bu fedakarlıklar; bu güzel vatanın vatan olmasına, yüce devletin ilelebet payidar kalmasına, şanlı bayrağımızın göklerde nazlı nazlı dalgalanması ve kutsal ezanımızın mübarek minarelerde sürekli yankılanmasına vesile olacaktır."

Program, yapılan duaların ardından çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İftar, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu - Son Dakika

BUDO seferlerine hava engeli BUDO seferlerine hava engeli
Gece yarısı korkutan yangın 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı Gece yarısı korkutan yangın! 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi
Nevşehir’de eşini bıçakladı, Niğde’de kaçarken kaza yapıp öldü Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü
57 milyon euro kadro değerindeki BodoGlimt, bir dünya devine daha acımadı 57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı
Samsun’da yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda yaralı var Samsun'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım

21:43
Fenerbahçe’nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
Fenerbahçe'nin Nottingham Forest karşısındaki penaltısı güme gitti
21:17
Oyuna devam edemedi Fenerbahçe’ye yıldız isminden kötü haber
Oyuna devam edemedi! Fenerbahçe'ye yıldız isminden kötü haber
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:42
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Karşılaşmada ikinci gol geldi
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 21:56:48. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de şehit yakınları ve gaziler 'Büyük Aile Sofrası'nda buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.