İtfaiye eri vatandaşı sırtında taşıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İtfaiye eri vatandaşı sırtında taşıdı

İtfaiye eri vatandaşı sırtında taşıdı
14.02.2026 10:11  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de etkili olan şiddetli yağışlar sırasında barakada mahsur kalan 56 yaşındaki D.D., itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri Alper Aksular, su ile kaplı arazideki vatandaşı sırtında taşıyarak güvenli alana ulaştırdı.

İzmir'de etkili olan şiddetli yağış sırasında boş arazideki barakaya sığınan bir kişi suların yükselmesiyle birlikte bulunduğu yerde mahsur kalınca itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen İzmir İtfaiyesi'nde görevli Alper Aksular zor durumdaki vatandaşı çevresi suyla kaplı barakadan sırtında taşıyarak çıkardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentte etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yoğun mesai harcıyor. Bir yandan yağışların olumsuz etkilerini azaltmak için çalışan ekipler, diğer yandan özverili çalışmalarıyla yurttaşların yaşamlarına dokunuyor.

Karşıyaka Örnekköy Mahallesi 7532 Sokak'ta şiddetli yağışın ardından su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 56 yaşındaki D.D. yaşadığı barakada mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine Karşıyaka Grubu'nda görevli itfaiye eri Alper Aksular, Ali Akyar ve Cemal Zeytünlü yönlendirildi.

Zorlu mücadele sevindiren sonuç

İtfaiye eri Alper Aksular araziyi kaplayan suyun ortasında yalnız kalan D.D'yi sırtına aldı. Bel hizasındaki suyu aşarak güvenli alana doğru ilerleyen Aksular, ekip arkadaşlarının yardımıyla mağduru sudan çıkardı. Ekipler tarafından güvenli alana çıkarılan D.D'nin ilk kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duymadığı tespit edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İtfaiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İtfaiye eri vatandaşı sırtında taşıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Margaret Qualley’in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Nereden nereye Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti
300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar Her şey 12 yıl önce başlamış 300 kilo adamı duvarı kırıp özel ekiple evden çıkardılar! Her şey 12 yıl önce başlamış
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga
Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı Burhan Kral ile ilgili gerçekler bambaşka çıktı! Dövmeli kadının iddialarının odağındaydı

10:36
Bu nasıl bir kar marjı 129 TL’ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
Bu nasıl bir kar marjı? 129 TL'ye satılan salatalığın alış fiyatı isyan ettirdi
10:00
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
09:57
Ramazan öncesi vatandaşa müjde Zincir marketlerle indirim anlaşması
Ramazan öncesi vatandaşa müjde! Zincir marketlerle indirim anlaşması
09:27
ABD’den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek
09:23
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis’te
10 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Ev hanımlarına emeklilik teklifi Meclis'te
09:11
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 11:13:04. #7.11#
SON DAKİKA: İtfaiye eri vatandaşı sırtında taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.