İzmir'de Taksimetre Değişikliği ve Kameraların Sökülmesi Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika
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İzmir'de Taksimetre Değişikliği ve Kameraların Sökülmesi Tepkiyle Karşılandı

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İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından taksimetrelerin değiştirilmeye çalışılması ve araçlardaki kameraların sökülmesi taksi esnafının tepkisine neden oldu. Taksiciler, taksimetre değişikliği ve kameraların sökülmesine karşı çıkarak mevcut sistemle devam etmek istediklerini belirtti. Ayrıca, tarife güncelleme ücretlerinden ve kameraların güvenlik açısından önemine dikkat çekildi.

12.07.2024 14:27
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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERA: KERİM UĞUR

(İZMİR)- İzmir'de İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından taksimetrelerin değiştirilmeye çalışılması ve araçlardaki kameraların sökülmesi taksi esnafının tepkisine neden oldu.

İzmir'de taksi esnafının bağlı olduğu İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından mevcut acil butonu, navigasyonu ve çağrı sistemi olan taksimetrelerin sökülerek yerine analog taksimetrelerin takılmaya çalışıldığı, araçlardaki kameraların söküldüğü belirtidi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan taksiciler, taksimetre değişikliği, araçlardaki kameraların sökülmesi ve tarife güncelleme fiyatlarına tepki gösterdi.

Kentte 10 yıldır taksi şoförlüğü yapan Süleyman Köknel, "Kullanmış olduğumuz taksimetrelerde çok büyük kolaylık var. En azından teknolojiye uygun. Bunu ne sebeple değiştiriyorlar? Neden böyle bir değişimin içine girdiler hiç anlamış değilim. Yukarı doğru gitmeye çalışırken bizi şu anda tekrar 20 sene geriye atıyorlar. Bunu anlamış değiliz. Bunun açıklamasını yaparlarsa büyüklerimiz, başkanlarımız mutlu oluruz. Yani burada bir ticari kaygı mı var? Yoksa burada başka bir rant mı var? Biz bunu öğrenmek istiyoruz ve bunu öğrenmek de bizim en büyük hakkımız. Şu andaki mevcut kullandığımız taksimetrelerde hem yolcu hem de bizler için çok güzel bir uygulama var. Yolcu istediği yerden çağırıyor. Ben yolcuya kolay ulaşım sağlıyorum. Mesela dönüş alamayacağım İzmir'in ücra köşesinde 'buradan müşteri çıkmaz' dediğim yerde bana şu anda kullandığım taksimetre bana yolcu da sağlamış oluyor. Yani böylelikle ben bu taksinin üstüne para kazanmak üzere çıktığım için burada para da kazanıyorum. Dijital bir taksimetreniz var. Dijital taksimetrenizi söktürüp analog bir taksimetre… Bu işi hukuki yönden değil de sanki biraz da böyle dayatma mantığıyla getiriyorlar. Ben ve benim etrafımdaki çoğu arkadaşımız da mevcut taksimetrelerini değiştirmeyi düşünmüyorlar. Biz bu taksimetrelerle devam etmek istiyoruz" dedi.

"Oyun oynamak için çıkmıyoruz"

Tarife yenileme ücretlerinden taksi sahiplerinin rahatsız olduğunu da kaydeden Köknel, "Ticari taksiye çıkıyorsanız burada oyun oynamak için çıkmıyoruz. Ticari taksilerin üstüne çıkan her vatandaş mal sahibi de olsa bizler gibi çalışan şoförler de dahil olmak üzere biz bu ticari taksilerin üzerine para kazanmak için çıkıyoruz. Para kazanmak için çıktığımız bu araçların üstünde de olabilecek 10 lira bile benim kaybımdır. Günde 10 liradan 10 tane yolcu götürsem 100 lira kaybımdır. 100 lira da benim bir günlük öğlen yemeğim ya da çay param ya da sigara param ne derseniz deyin" diye konuştu.

"Kameraların sökülmesi çok enteresan"

Taksilerdeki kameraların sökülmesine ilişkin ise Köknel, "Kameraların sökülmesi bana çok enteresan geliyor. Geçmişte İzmir'de iki tane üzücü olayımız var. Bir tane abimiz taşla kafası yarıldı, diğer abimiz de hayatını kaybetti. Bu iki olayın da hızlı bir şekilde çözülmesinin en büyük sebebi bu taksimetlerdeki kameralardır. Biz zaten kelle koltukta çalışan insanlarız. Akşama kadar kimi bindiği belli olmuyor. Her sektörden, her meslekten, her kişiyi taşıyoruz. Kimin ne olduğunu bilmediğiniz bir ortamda bizim en büyük can güvenliğimiz bu kameralar. Bu kameraların sökülmesini anlamış değiliz" şeklinde konuştu.

"Oda neden 2 bin 700 lira tarife uyguladı"

15 yıldır taksi şoförlüğünü yaptığını belirten Orhan Efe ise "Bu kullandığımız taksimetreler teknolojik bir taksimetre, uzaktan yükleme yapılabiliyor. Daha evvel bizi meydanlarda topluyorlar, sabaha kadar bekliyorduk. İzmir taksi esnafına yakışmıyordu. Taksimetrelerin güncellenmesinde 2 bin 700 lira bir fiyat uygulandı. Entaksi bunu bin 200 liraya güncelleyebiliyordu. Böyle bir durumda bizim çıkarlarımızı savunacak olan oda neden 2 bin 700 lira tarife uyguladı onu anlamakta zorluk çekiyoruz. Teknolojik taksimetrelerin kaldırılmasına karşıyız. Odanın daha çok bizim menfaatimizi düşünmesi gerekiyor, bize yardımcı ve rehber olması gerekiyor. Bizi ileriye götürmesi gerekiyor, geriye değil. Bu taksimetrelerin kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İlla nakit"

Kurban Bayramı öncesinde oda tarafından esnafa gönderilen mesajla taksimetre ayarının nakit olarak elden 2 bin 700 lira ödeme karşılığında yapılacağının belirtilip sonrasında bin 200 liraya düşmesine de tepki gösteren taksi esnafı Sezayi Elmasoğlu da "Odamız eski ayna taksimetrelere dönüyor. Kullandığımız taksimetrelerde navigasyon var, her şey var. Fiyat konusunda 2 bin 700 liradan yapıyordu bin 200 liraya düştü. İlla ki nakit para vereceksin ne ibandan atılıyor ne de kredi kartından. Sen bir odasın esnafını düşünmen gerekirken neden 2 bin 700 liraydı. Paraları topladılar geri iade ettiler. Kararı iptal ettirdiler zam olayını temmuz ayına sarkıttılar. Ben kullandığım taksimetreden memnunum, bununla devam edeceğim" dedi.

Kaynak: ANKA

İzmir, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Taksimetre Değişikliği ve Kameraların Sökülmesi Tepkiyle Karşılandı - Son Dakika

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