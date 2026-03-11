İzmir'de Ücretsiz Sağlık Günleri Başladı - Son Dakika
Son Dakika Logo

İzmir'de Ücretsiz Sağlık Günleri Başladı

11.03.2026 11:49
İzmir'de 'Sağlık Günleri' etkinliği ile çalışanlara ücretsiz sağlık taramaları sunuluyor.

(İZMİR) - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Kadınlar Kulübü iş birliğinde, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen "Sağlık Günleri" etkinliğinde çalışanlara ücretsiz sağlık taramaları, danışmanlık hizmetleri ve kadınlara yönelik kanser taramaları sunuluyor. Etkinlik, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Kadınlar Kulübü iş birliğinde, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi içerisinde 9 Mart'ta başlayan ve 13 Mart'a kadar sürecek olan arasında düzenlenen "Sağlık Günleri" etkinliği yoğun ilgi görüyor.

Organize sanayi bölgesinde çalışanlara ve ziyaretçilere yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında kurulan sağlık stantlarında ücretsiz tarama ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

Stantlarda açlık ve tokluk kan şekeri ölçümü ile tansiyon ölçümleri yapılırken, karbonmonoksit ölçümüyle sigarayı bırakmaya yönelik değerlendirmeler gerçekleştiriliyor. Ayrıca vücut analiz cihazı ile ayrıntılı vücut kompozisyonu ölçümü yapılarak uzmanlar tarafından sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık hizmeti veriliyor. Etkinlikte bunun yanı sıra organ bağışı konusunda bilgilendirme yapılırken, bağış yapmak isteyen vatandaşlar için kayıt işlemleri de gerçekleştiriliyor.

Etkinlik alanında konuşlandırılan Pembe Tır ile kadınlara yönelik kanser taramaları da yapılıyor. Mobil tarama aracında mamografi çekimi ve HPV taraması yapılırken, kanser taramaları için günlük ortalama 30 kişiye randevu veriliyor. Sağlık taramalarına ilginin yoğun olduğu etkinlikte her gün ortalama 60 kişinin kan şekeri ölçülüyor, en az 30 kişi de vücut analizi yaptırarak sağlıklı beslenme konusunda uzmanlardan danışmanlık alıyor.

Çalışanların iş yerlerinde sağlık hizmetlerine kolay erişimini sağlamayı amaçlayan "Sağlık Günleri" etkinliği, erken teşhis ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca sanayi bölgesinde çalışan vatandaşların sağlık konusunda bilinçlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: ANKA

