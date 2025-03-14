İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika
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İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği

İzmir\'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 farklı noktada üniversite öğrencilerine günlük 3 bin kişilik ücretsiz yemek dağıtımına devam ediyor. Sağlıklı ve hijyenik yemeklerin öğrencilerin memnuniyetini artırdığı belirtiliyor.

14.03.2025 11:45  Güncelleme: 11:47
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki 6 noktada üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir bünyesindeki aşevinin ürettiği sağlıklı, lezzetli ve hijyenik yemekler günde 3 bin kişiye ulaşıyor. İzmir'de üniversitede okuyan ve hizmetten faydalanan öğrenciler uygulamadan mutlu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine sunduğu ücretsiz sıcak yemek uygulaması devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşevinde üretilen sağlıklı ve lezzetli yemekler, Ege Üniversitesi içi metro durağı, Katip Çelebi Üniversite içi kız yurdu yakını, Bakırçay Üniversitesi içi, Demokrasi Üniversitesi önü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İ.Y.T.E.) içi kütüphane önü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tarık Akan Gençlik Merkezi önünde bulunan 6 noktadan üniversite öğrencilerine ulaştırılıyor.

Sağlıklı, hijyenik yemekler

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Aşevleri Şube Müdürlüğü'nde gıda mühendisi olarak görev yapan Melisa Mete, "Kentimizde bulunan 6 devlet üniversitesinde hafta içi günlük ortalama 3 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz. Günümüz olumsuz ekonomik şartlarında üniversite öğrencilerinin bir öğününü karşılayarak bütçelerine destek sağlamayı amaçlıyoruz. Şehir dışından evlatlarını eğitim alması için gönderen ailelerin de olumlu dönüşleri bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Ülkemizde özellikle son dönemde fiyatların artmasıyla gıda üretiminde tağşiş konusunun gündeme geldiğini belirten Mete, "Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin aşevinde sağlıklı hijyenik koşullarda üretilen besin değeri yüksek ürünleri öğrencilerle buluşturuyoruz. Günlük taze ürün üretiyoruz Sürekli denetim ve kontrol yapıyoruz" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı projelerin vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirten Mete, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay da bu konuda çok hassas. Öğrenciler için çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Öğrencilerin yüzleri gülüyor

Öğrenciler projeden dolayı mutlu. Samet Güvenç, ücretsiz yemek uygulamasının günümüz koşullarında çok doğru bir çalışma olduğunu belirterek "Öğrenciler olarak zor dönemlerden geçiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar" dedi.

Öğrenci Melis Boz ise iyi hizmet vurgusu yaparak "Tertemiz hazırlanmış yemekler yiyoruz. Dışarıda yüksek fiyatlar varken ücretsiz yemeğe erişmek bizim için güzel oluyor. Sık sık geliyoruz" diye konuştu. Hizmetten yararlanan Yunus Arpacıoğlu da, "Haftanın beş günü buradayız. Gayet memnunuz. Yemekler de iyi" dedi.

Öğrenci Ebrar Sedefoğlu, dışarıda yemeğin çok pahalı olduğunu söylerken, hizmetin devam etmesini istediğini belirten Arda Karaburun, "Ekonomik açıdan bizim için çok iyi oluyor. Çünkü yemek gerçekten çok pahalı. Bir öğün de olsa kendimizi kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Yemek Desteği - Son Dakika

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