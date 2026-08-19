İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, apartmanın havalandırma boşluğuna sarkıtılan poşetten 2 kilo 160 gram Pregabalin ve 219 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Güvenlik kameralarından poşeti bıraktığı belirlenen ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.A, kaçmaya çalışırken balkondan sarkmış halde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesinde interneti çalışmayan bir kişi, 1 Ağustos'ta apartmanın havalandırma boşluğundan geçen kabloları kontrol ederken, sarkıtılan bir poşet gördü.

Vatandaşın ihbarı üzerine adrese giden İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda poşet içerisinde 2 kilo 160 gram Pregabalin ve 219 adet ekstazi hap ele geçirdi.

Apartmana ait 168 saatlik güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, uyuşturucu madde dolu poşeti koyan S.A'nın 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit etti.

İkamet adresine yapılan operasyonda kaçmaya çalışırken balkondan aşağı sarkmış halde yakalanan S.A'nın evinde polis ekipleri 54 adet uyuşturucu hap buldu. Şahıs Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yapılan tahkikatın ardından adli makamlara sevk edildi.