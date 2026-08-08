İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan "Narko Alan" ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Konak ilçesinde farklı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlar kapsamında arama yapıldı. Aramalarda 1 hassas terazi, 29,5 gram sentetik ecza maddesi tozu, 20 meşe 11,4 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza maddesi, 6 tabanca, 8 şarjör, 10 tabanca fişeği ile 47 bin 675 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerden birinin 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Ele geçirilen maddeler ve diğer materyaller ile şüpheliler, işlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.