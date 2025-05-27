İzmir\'de Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

(İZMİR)- İzmir'in Konak İlçesinde gerçekleştirilen uygulamada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ile Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan operasyonda ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheliyi takibe aldı. Konak bölgesinde düzenlenen genel bilgi toplama (GBT) uygulamasında; 900 gram bonzai olarak bilinen sentetik uyuşturucu madde, 48 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet 7.65 mm çapında fişek,1 adet hassas terazi ele geçirildi olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.