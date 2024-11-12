İzmir'de Yangın: Aile Çocuklarını Vermeyi Reddetti - Son Dakika
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Yerel

İzmir'de Yangın: Aile Çocuklarını Vermeyi Reddetti

5 kardeşin ölümünden sonra aileye destek sunuldu, ancak çocuklar devlet himayesine alınmadı.

12.11.2024 11:14
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Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları İzmir'de bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesi ile ilgili Aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkanı da sunulduğunu ancak Ailenin sunulan imkanı kabul etmediği, çocuklarının alınması durumunda "kendimize zarar veririz", "Çocuklarımızı asla vermeyiz" ifadelerini kullandıklarını açıkladı.

Bakanlık kayaklarından İzmir'de bir evde çıkan yangında 5 kardeşin hayatını kaybetmesi ile ilgili alınan bilgiye göre,

Akcan Ailesi, Bakanlık tarafından Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti ile desteklendi. Düzenli desteklerin yanı sıra, yapılan ilave desteklerle birlikte, aileye Ağustos ayından bu yana toplam 110 bin lira sosyal yardım desteği sağlandı. Bu yıl içinde Bakanlık ekipleri ailenin bulunduğu eve 18 ziyaret gerçekleştirdi. Aileye uzmanlar tarafından verilen destek ve sağlanan gözlemin yanı sıra kardeşlerin devlet himayesine alınması imkanı da sunuldu. Aile sunulan imkanı kabul etmemiş, çocuklarının alınması durumunda "kendimize zarar veririz", "Çocuklarımızı asla vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Bundan dolayı çocuklar Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklenmeye devam edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İnsan Hakları, Güvenlik, Sağlık, Yerel, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Yangın: Aile Çocuklarını Vermeyi Reddetti - Son Dakika

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