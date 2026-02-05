İzmir'de Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı Kapılarını Açtı

(İZMİR) - İzmir'de düzenlenen Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda, sağlıklı yaşlanma konusu bilimsel, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla ele alınacak.

İzmir'de Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı başladı. Akademi, kamu, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren etkinlikte, sağlıklı yaşlanmaya yönelik güncel yaklaşımlar değerlendirilecek.

Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ege Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı, İzmir Ticaret Odası, Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi, Türkiye Parkinson Hastalığı Derneği, Ege Geriatri Derneği, Ege 3. Yaş Üniversitesi, Huzurevleri, Bakımevleri, Engelli ve Rehabilitasyon Kuruluşları Derneği ile İzmir Kent Konseyi iş birliğinde ve Kare Fuarcılık organizasyonuyla İzmir'de başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde, Konak Belediyesi İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi İşaret Dili kursiyerleri İstiklal Marşı'nı işaret diliyle sunuldu. Açılışa Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal da katıldı.

"2050 yılında 60 yaş ve üzeri nüfus 2.1 milyara ulaşması beklenmektedir"

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Uzman Dr. Pınar Koçatakan, açılışta yaptığı konuşmada, tıp teknolojilerindeki ilerlemeler ve yaşam standartlarının yükselmesi nedeniyle büyük bir demografik dönüşüm meydana geldiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 2050 yılında 60 yaş ve üzeri nüfusun iki katına çıkarak 2,1 milyara ulaşmasının beklendiğini aktaran Koçatakan, bu durumda küresel ölçekte sağlıklı yaşlanma stratejilerini bir tercih değil zorunluluk haline getirdiğini bildirdi.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaşlı nüfus oranının yüzde 10,2'den 2030 yılında 12,9'a, 2080 yılında ise 25,6'ya çıkacağının öngörüldüğünü dile getiren Koçatakan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda her dört vatandaşımızdan biri yaşlı kategorisinde yer alacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak vizyonumuz yaşlı bireylerimizi uzun ve sağlıklı yaşatmanın yanı sıra bu yılları bu yaşlı bireylerimizin bağımsız üretken ve onurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamaktır. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak ise yaşlı sağlık hizmetlerini bütüncül ve erişilebilir bir model üzerinde kurgulamaya çalışıyoruz. Örnek verecek olursak kamu hastanelerinde yaşlı dostu hastane uygulamalarımız var. Hastanelerin fiziksel altyapısını ve hizmet süreçlerini yaşlılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda düzenliyoruz. Geriatri kliniklerimiz var. Multi disiplinli yaklaşımlarla yaşlı bireylerimizin sağlık ihtiyaçlarını giderildiği klinikleri yaygınlaştırıyoruz. Evde sağlık hizmetlerimiz bulunmakta. Cihaza, yatağa, eve bağlı olan veya yaşlılığından dolayı sağlık hizmetine ulaşmada güçlük çeken yaşlı bireylerimize evde sağlık hizmeti sunuyoruz. Uzaktan hasta değerlendirme sistemi vasıtasıyla uzaktan sağlık hizmetlerimizi başlatmış bulunmaktayız. Sonuç olarak bizim için sağlıklı yaşlanma kişilerin hastalığı olsun olmasın yaşlı bireylerin fonksiyon kapasitesinin korunmasıdır. Bu bağlamda bakanlığımızın mottosu şudur: koruyan, geliştiren ve üreten sağlık hizmet sunumu ve bunu yaşlı sağlığı alanında da üretmek ve hizmetlerimizi sunmaktır. Amacımız engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza uluslararası standartlarda hizmet sunmaktır. Bu düşüncelerle etkinliğimizin yaşlı sağlığında yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum ve bu nazik davetiniz için teşekkürlerimi sunuyorum."

"İzmir'de açılan her fuara çok önemli destekler veriyoruz"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Eyigele İşleyen de "Türkiye'de ilk defa bu fuarımızın İzmir'de açılması bizim için çok değerli. Ticaret odamız olarak bu tarz etkinliklerde koşullarımız ölçüsünde destek vermeye çalışıyoruz ve bu fuarda yer alan her bir katılımcımız İzmir Ticaret Odası desteklerinden faydalanacak. Bu fuar çok değerli çok önemsiyoruz. Çünkü nüfusumuz hızla yaşlanmakta ve bu da birtakım çözüm önerileri sunulması, katılımcılarımızın bizlere bir şeyler anlatması çok güzel. Biz İzmir'de açılan her fuara çok önemli destekler veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yaş almak kaçınılmaz ama nasıl yaşlanacağımız bizim elimizde"

Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şube Başkanı, Fuar ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin de sadece bir fuar açmadıklarını aynı zamanda tüm Türkiye'ye yayılacak bir yaşam manifestosunu başlattıklarını söyledi.

"Bizler bugün yaşlanmayı bir hasat mevsimi, bir bilgelik dönemi olarak taçlandırmak üzere bir aradayız" diyen Şahin, "Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı yaşlanma 10 yılı vizyonu bize çok net bir gerçeği fısıldıyor; Yaş almak kaçınılmaz ama nasıl yaşlanacağımız bizim elimizde ve bu yolda iki büyük güce ihtiyacımız olduğunu söylüyor. İlk güç o içimizdeki cevher, iç gücümüz. Kaslarımızın gücünden hafızamızın derinliğine, gözlerimizin ferinden ruhumuzun direncine kadar bizi biz yapan her şey bu iç gücümüzün, bu cevherimizin bir parçası. Biz fuarımızda işte bu çevresel soru işaretlerine çözümler getireceğiz. Teknolojiyi bir soğuk metal yağını olarak değil bir sevgi eli olarak konumlandırdık. Akıllı evlerden giyinebilir teknolojilere kadar her şey sizin bağımsızlığınızı korumak için tasarlandı. Çünkü biliyoruz ki o bahsettiğimiz içinizdeki güç dış dünyadaki imkanlarla el ele verdiğinde ortaya o muazzam sonuç çıkıyor; yani bağımsız yaşam. İstediğimiz yere istediğimiz şekilde gidebilme, istediğimizi yapabilme, kendimizi ifade edebilme bağımsızlığı. İşte aslında fuarımızın temel hedefi bu" şeklinde konuştu."

"Sağlıklı yaş almada farkındalığı arttırarak toplumsal fayda sağlamak istedik"

Kare Fuar Genel Müdürü Akın Aktaş da "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzayan insan ömrüyle beraber sağlıklı, kaliteli ve aktif bir yaşam sürme ihtiyacının önemi artmıştır. Fuarımızda bu alanda ürün ve hizmet üreten katılımcı firma stantlarını, eş zamanda düzenlenen pangeriyatrik sempozyumunu, uzman söyleşilerini, profesyonel iş çevresini, genel ziyaretçiyi ve ilgi çekici aktiviteleri bir araya getiren 360 derece bir platform oluşturmayı hedefledik" dedi. Ayrıca sağlıklı yaş alma ve aktif yaşanma konularında da farkındalığı arttırarak toplumsal fayda sağlamak istediklerini dile getiren Aktaş, bu konudaki farkındalığın, meyvelerini ilerleyen zamanda vereceğini umut ettiklerini kaydetti.