İzmir'de Yaya Üst Geçitleri Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika
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İzmir'de Yaya Üst Geçitleri Projesi Hızla İlerliyor

İzmir\'de Yaya Üst Geçitleri Projesi Hızla İlerliyor

İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndaki Karataş ve Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi projeleri, yaya ulaşımını güvenli hale getirmek amacıyla hızla devam ediyor. Her iki projenin kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

16.09.2024 10:12  Güncelleme: 10:13
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İzmir Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda hem yaya ulaşımını güvenli hale getirecek hem de trafikteki bekleme süresini azaltacak Karataş Üst Geçidi ile Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi'nde çelik konstrüksiyon montajı sürüyor. Eş zamanlı yürütülen iki projenin de kasım ayında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli ulaşım için çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yer alan Konak Karataş Yaya Üst Geçidi ile yeni otogar bağlantı yolu üzerinde yer alan Bornova Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi'nin yapım çalışmalarını hızlandırdı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde yapımı devam eden Karataş Yaya Üst Geçidi yapımında ekipler, deniz seviyesinin altında ve tramvay hattı yakında yürütülen zorlu temel çalışmasını tamamladı. Üst geçidin yapımında kullanılacak çelik bölümlerinin üretimleri tamamlandı. Gece ve gündüz tam zamanlı yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, Karataş Lisesi önü ve orta refüj hattında üst geçit ayaklarında ve kirişlerinde çelik montaj çalışmalarına devam ediyor. Montajların tamamlanmasının ardından üst geçitte kullanılacak 4 yürüyen merdiven ve 2 asansörün montajı yapılacak. 81 metre uzunluğundaki köprünün genişliği ise 3.6 metre olacak. Projeyle birlikte toplam bin 300 metrekarelik çevre düzenlemesi de hayata geçecek.

Yayalara güvenli, araçlara hızlı ulaşım sağlayacak

Çalışmaları hızla yürüten ekipler, yaklaşık bir aylık sürenin ardından montaj çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Proje ile İzmir'in önemli ana arterlerinden Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki yaya ve araç trafiği büyük ölçüde nefes alacak. Yaya ve araç yoğunluğunun çok yüksek olduğu bölgede özellikle okul ve tramvay ulaşımı başta olmak üzere yayalar için konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Cadde üzerinde ise sinyalizasyondan kaynaklanan trafik sıkışıklıklarının rahatlaması sağlanacak.

Altındağ Mezarlığı Üst Geçidi

Karataş projesinin yanı sıra Fen İşleri Dairesi ekipleri, Buca Onat Tünelleri ile otogar arasında kalan ekspres yol üzerinde yapımı devam eden Altındağ Mezarlığı Üst Geçidi Projesi'nde de montaj çalışmalarına başladı. Bornova Altındağ Mezarlığı bölgesinde 4416 sokak, 4495 sokak ve çevrelerindeki diğer sokakları birbirine bağlayacak yaya köprüsü, bölgede yayalar için güvenli ulaşım imkanı sağlayacak. 47 metre uzunluğundaki köprü, 5,5 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde olacak. Betonarme çalışmaları tamamlanan üst asansör kulesi, merdiven çelik imalatları ile yaya platformu montajı tamamlandı. Her iki üstgeçidin kasım ayında hizmete girmesi planlanıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'de Yaya Üst Geçitleri Projesi Hızla İlerliyor - Son Dakika

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