İzmir\'de kışın keyfi buzda yaşanıyor

19.01.2026 10:06  Güncelleme: 10:08
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark ve Bostanlı sahilinde kurduğu buz pistleriyle vatandaşlara kış atmosferini yaşatıyor. 15 Aralık'tan 15 Şubat'a kadar açık olacak olan pistler, aileler ve özellikle öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Yeni Yıl Festivali kapsamında Kültürpark ve Bostanlı sahilinde kurduğu buz pistleri, her yaştan İzmirliyi kış atmosferiyle buluşturuyor. 15 Aralık'tan bu yana yoğun ilgi gören pistler, yarıyıl tatili boyunca da 15 Şubat'a kadar açık olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde düzenlenmesine öncülük ettiği ve son iki yıldır Kültürpark'ta gerçekleştirilen Yeni Yıl Festivali, bu yıl da vatandaşların yüzünü güldürdü. Festival kapsamında Kültürpark ve Bostanlı sahilinde ilk kez kurulan gerçek buz pistleri, İzmirlileri kış atmosferiyle buluşturdu. Aileleriyle birlikte pistlere gelen çocuklar, gençler ve yeni yıl tatilini değerlendiren yurttaşlar, güvenli ve eğlenceli bir ortamda buzda kayma deneyimi yaşadı. Büyük ilgi gören iki merkezdeki buz pistleri, 15 Şubat tarihine kadar hizmet vermeyi sürdürecek. Yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte özellikle çocukların ve gençlerin pistlere ilgisinin artması bekleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde, müzikle desteklenen etkinliklerde minikler buz üzerinde keyifli anlar yaşayacak. Kültürpark ve Bostanlı'daki 400 metrekarelik buz pistlerinde, 7-26 yaş arası gençler için 100 TL, yetişkinler için ise 150 TL ücretle hizmet sunuluyor.

İlgi büyük

Buz sporlarından sorumlu İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Tesisleri Bakım ve Onarım Şube Müdürü Veli İnan Konca, kış mevsimine uygun keyifli bir spor ve eğlence alanı oluşturduklarını belirtti. Uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Konca, bu ilginin yapılan çalışmanın ne kadar doğru ve yerinde olduğunu gösterdiğini ifade etti. Konca, "Özellikle çocuklarımızı sporla buluştururken, aynı zamanda her yaştan vatandaşımıza nitelikli ve keyifli bir aktivite yapma imkanı sunduk. Bu doğrultuda buz pistlerimiz 15 Şubat tarihine kadar açık olacak" dedi.

Keyifli bir sömestr için herkese davet

Konca, buz pistlerinin kullanım saatlerine ilişkin de bilgi verdi. Hafta içi her gün 12.00-22.00, hafta sonu ise 11.00-22.00 saatleri arasında vatandaşların Kültürpark ve Bostanlı'daki iki buz pistinden yararlanabileceğini belirten Konca, Spor Kenti İzmir vizyonu doğrultusunda herkesin spora erişimini sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Özellikle çocuklar ve öğrenciler için keyifli bir sömestr hedeflediklerini vurgulayan Konca, "Öğrencilerimizin ve çocuklarımızın kış mevsimine uygun, eğlenceli bir tatil geçirmelerini diliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay, çocuklara yönelik çalışmalara büyük önem veriyor. Bu doğrultuda çocuklara ve spora yönelik projelerimiz kentin birçok noktasında devam edecek. Tüm İzmirlileri buz pistlerimizin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

