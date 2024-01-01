İzmir\'de yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği 3 kilo 100 gram olarak dünyaya gelen 'Yüsra' oldu.

İzmir'de yeni yılın ilk bebeği Yüsra Güleç oldu. Sultaniye (30) ve Uğur Güleç çiftinin ikinci çocukları Yüsra Güleç, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde 3 kilo 100 gram olarak gözlerini dünyaya açtı. 6 yaşında Tuğra isminde bir oğlu olduğunu ve ikinci çocuğunun da kız olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten anne Sultaniye Güleç, "Bizim için çok güzel oldu, mutluluk oldu. Yeni yılda en güzel hediye, mutluyum" dedi.

AK Partili Çankırı anne ve bebeğini ziyaret etti

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, hastaneye gelerek doğum yapan anne ve bebeğini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çankırı, "Cumhurbaşkanımızın size selamını getirdim. İnşallah bebeğimiz vatana, millete hayırlı olur. İsmiyle yaşasın" ifadelerini kullandı. Çankırı ve Bayraklı Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcılarından Uzm. Dr. İhsan Peker, Yüsra bebeğe altın hediye etti. - İZMİR