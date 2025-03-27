İzmir\'de Yükümlüler İhtiyaç Sahiplerine İftar Yemeği Hazırlıyor

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geliştirilen proje kapsamında, ramazan ayı boyunca denetimli serbestlik yükümlüler tarafından hazırlanan yemekler her gün ihtiyaç sahipleri ile buluşturuluyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2 bin kişiye yemek hazırlayan ve dağıtan yükümlüler hem mesleki bilgilerini artırıyor hem de iş gücüne katılma hedeflerin pekiştiriyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geliştirilen proje kapsamında, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Türk Kızılay arasında imzalanan protokol çerçevesinde 16 yükümlü ve aşçılarla günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasının bahçesinde kurulan iftar çadırlarında yapılan organizasyonla, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün hazırladığı aşçı yardımcılığı kurs programına dahil edilen yükümlüler, mesleki bilgi ve becerilerini artırarak iş gücüne de katılmaya hazırlanıyor. Yükümlüler tarafından hazırlanan yemekler Türk Kızılay tarafından belirlenen 5 ilçe ve 10 noktada vatandaşlara dağıtılıyor.

"Onlar toplumumuzun bir parçası"

Etkinlik sonunda projeyle ilgili açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Vatandaşlarımız, yükümlüleri burada görünce takdir ediyorlar. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirmenin toplum içinde olması, toplumumuzla beraber olması lazım. Onlar buradaki faydalı çalışmalara katkı sağlayarak hem mutlu oldular hem de kendilerini geliştirdiler. Öğrenmenin, yetişmenin ve gelişmenin de önemli bir aşamasını burada, denetimli serbestlik bünyesinde yaşamış oldular. Yükümlüler, yemeklerin hazırlanmasından dağıtılmasına kadar katkı sundu" dedi.

Yeldan, etkinliğin sonunda yükümlülere "teşekkür belgesi" sunarken bugün hazırlanan yemeklerin bedelinin de adliyede görevli hakim, savcı ve personelce karşılandığını söyledi. - İZMİR