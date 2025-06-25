İzmir\'deki 3 Katı Atık Tesisine 9 Milyon TL Ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 3 katı atık tesisine toplam 9 milyon 348 bin 630 TL ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki Tire Karateke Atık Depolama Sahası, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, Tire Karateke Atık Depolama Sahasında vahşi depolama yapıldığı, Harmandalı Katı Atık Bertaraf Tesisinde izinsiz depolama yapıldığı ve Bergama Entegre Katı Atık Yönetim Tesisinde ise kapasitenin üzerinde atık toplandığı tespit edildi.

Çevre Kanunu kapsamında 3 katı atık tesisine toplam 9 milyon 348 bin 630 TL idari para cezası uygulandı. - İZMİR