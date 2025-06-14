İzmir'deki Dostluk Bulvarı Projesi, Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oldu - Son Dakika
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İzmir'deki Dostluk Bulvarı Projesi, Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oldu

İzmir\'deki Dostluk Bulvarı Projesi, Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oldu
14.06.2025 12:19  Güncelleme: 12:22
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yürütülen Dostluk Bulvarı projesi, bazı ara sokakların çıkmaz hale gelmesiyle mahalle sakinlerini zora soktu. Acil durumlarda bile ulaşımın zorlaştığını belirten vatandaşlar, projenin yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı süren 'Dostluk Bulvarı' çalışması kapsamında yapılan istinat duvarı, Sarıyer Mahallesi'ndeki bazı ara sokakların "çıkmaz sokak" haline gelmesine neden oldu. Mahalle sakinleri hem araç hem de yaya trafiğinin çok zor olduğunu belirterek, projenin yeniden gözden geçirilmesini istiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Karabağlar ilçesinde, Dostluk Bulvarı ile Coşkun Kale Sokak arasında yapım aşamasında olan yaklaşık 1 kilometrelik bağlantı yolu projesi, mahallede ulaşım sorunlarına yol açtı. Aralık 2024'te başlayan çalışmalar kapsamında eski yolun doldurulması ve yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı inşa edilmesi sonucunda, Sarıyer Mahallesi'ndeki 6 sokak çıkmaz hale geldi. Mahalle sakinleri, istinat duvarı ile binalar arasında kalan yalnızca 1 metrelik dar yoldan evlerine ulaşabiliyor. Ancak bu yol da mülk sahipleri tarafından kapatılırsa birçok evin ulaşımı tamamen kesilecek. Özellikle acil durumlarda yaşanacak ulaşım zorluğu, bölge halkı için büyük risk oluşturuyor. Vatandaşlar hem araç hem de yaya trafiğinin çok zor olduğunu ifade ederek, projenin yapım aşamasında yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

6 sokak kapandı

Mahalle sakinlerinin çektiği zorlukları dile getiren Muhtar Figen Ereci, "Sarıyer Mahallesi ile Bozyaka arasında yaklaşık 4 metre yüksekliğinde bir istinat duvarı inşa edildi. Bu duvar nedeniyle 6 sokağımız kapandı. Mahalle sakinleri, özellikle yaşlılar ve çocuklar, pazara ulaşmak için yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Ulaşım ve alışveriş yollarımız bu duvar nedeniyle tamamen kapanmış durumda. Ayrıca, alt tarafta bulunan sokağımız da istinat duvarlarıyla kapatıldı. Buradaki yedi haneye artık araç ve yaya girişi mümkün değil. Yapılan çalışma tamamen plansız ve biz buna karşıyız. Sorunların en kısa zamanda çözülmesini, yol çalışmalarının bitirilmesini ve bölgenin düzenli hale getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Yol çalışması yarım kaldı

Dostluk Bulvarı projesinin planlama yapılmadan uygulandığını vurgulayan mahalle sakini Salih Usta, "Sarıyer Mahallesi'nde oturuyorum. Bu yol çalışması yüzünden geçenlerde düşüp kalçamı kırıyordum. Şu an gördüğüm kadarıyla projede hiçbir şey yok, arabalar bomboş gidip geliyor. Müteahhit firmalar yaptıkları masrafı geri almaya çalışıyor. Biz vatandaşlar olarak bir araya geldik ki yolumuz bir an önce yapılsın. Yaşlılarımız var, sokaklarımız kesildi, inşaatlar yarım kaldı, önümüzde kış var. Türkiye'nin en güzel şehri diyorlar ama şu an en kötü şehir haline geldi, bunları hak etmiyoruz. Bazı şeyleri devletten, belediyeden bekleyeceğiz. A Parti, B Parti, C Parti demiyorum, kim ilgilenirse o gelsin buraya. Çoluğumuz çocuğumuz okula gidemiyor, sokaklarımız pislik ve toz içinde" ifadelerini kullandı.

Ceza evini andırıyor

Bir başka mahalle sakini olan Hüseyin Görmez de "50 yıldır Sarıyer Mahallesi'nde oturuyorum. Yapılan yol çalışmasına sevindik ancak önümüze 6-7 metre yüksekliğinde istinat duvarları yapıldı. Ambulans, itfaiye araçları ve cenaze araçlarının nereden geçeceği, otobüslerin nasıl ulaşacağı konusunda ciddi endişelerimiz var. Yol 7 metre aşağıda, bu durum mahallemizde yaşayan yaklaşık 50 bin kişinin hayatını etkiliyor. Çalışmalar 4 aydır devam ediyor ancak pazar alanı toz toprak içinde ve ulaşım olmaması nedeniyle pazara gelen kişi sayısı oldukça azaldı. Otobüs ve dolmuş geçmediği için insanlar mağdur durumda. Yolun bir an önce bitmesini istiyoruz ancak yollarımızın istinat duvarıyla kapanmasını kabul etmiyoruz. Cezaevinin arkasında oturmak istemiyoruz" diye belirtti.

Evine giden yol yok

Yapılan istinat duvarı nedeniyle evine ulaşmakta güçlük çektiğini ifade eden Ahmet Korkmaz, "Ablamın bacağı kırıldı, ambulans buradan götüremedi; tek çıkış yolumuz burasıydı, ama burayı açık cezaevi gibi kapattılar. Burada hepimiz mağduruz. Yan tarafta ihtiyar bir teyze var, orası da özel mülk; onlar da kapattılar, böylece yürüyecek yolumuz kalmadı. Proje başlamadan önce buradan doğrudan karşıya gidiyorduk, yolun giriş çıkışı buradaydı ve istinat duvarı da yoktu. Şimdi yan yolda özel mülk olunca onlarda kapattı burada mahsur kaldık. Talebimiz bir an önce çözüm bulunması; bunu sökecek halleri yok ama mutlaka bir çözüm lazım. Evimizin aşağısında 2-3 tane daha ev var ve aşağıdaki yola çıkma ihtimalimiz yok" sözlerini kullandı.

Esnaf Ziya Kurtoğlu ise yol çalışmasının olduğu bölgede iş yerinin bulunduğunu belirterek Dostluk Bulvarı çalışmalarının işlerini sekteye uğrattığını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Dostluk Bulvarı Projesi, Mahallede Ulaşım Sorunlarına Neden Oldu - Son Dakika

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