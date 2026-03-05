Polyak Maden İşçilerinin İş Bırakma Eylemi Kazanımla Sonuçlandı

(İZMİR) - İzmir'in Kınık ilçesinde Polyak Madencilik'te çalışan işçilerin ödenmeyen alacakları için 21 Şubat'ta başlattığı iş bırakma eylemi, maaş ve tazminat ödemelerinin yapılmasıyla sonuçlandı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Polyak Madencilik işçilerinin ödenmeyen maaşları ve çalışma koşullarına ilişkin talepleriyle başlattığı iş bırakma eylemi kazanımla sonuçlandı. Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, işçilerin maaş, fazla mesai, yıllık izin, kıdem ve ihbar tazminatları ile kömür paralarını kapsayan alacaklarının direniş sonucu ödenmeye başlandığını belirtti.

Aksu, maden işçileriyle birlikte yaptığı açıklamada "Polyak maden işçilerinin içeride bulunan maaşlarını, mesailerini, yıllık birikmiş izin paralarını, kıdemlerini, ihbarlarını, kömür paralarını bu direniş, bu mücadele söke söke aldırdı. Özyeğin ailesi, Murat Özyeğin devir işlemi sonrası hukuki bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen direnişin kamuoyunda yarattığı basıncı da görerek, kendi hassasiyetlerini de ekleyerek işçilere yaklaşık 900 milyon liralık bir toplamı temsil eden bir ödemeyi gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. İki gün içerisinde ödemeler tamamlandı. İlk başvuran arkadaşlarımıza ödemeler hesaplarına yatırıldı. Biz hesaplara paralar yatmadan kamuoyuna açıklama yapmamayı tercih etmiştik. Hesaplara artık yattı paralar. Madenci arkadaşlar paraların yattığını gördüler" dedi.

"Madeni yönetme irademizi sürdüreceğiz"

Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sözlerinin devamında ise şunları kaydetti:

"Biz bu işletmeden direnişe başlarken bu işletmenin sahiplerinin bu işletmeyi sürdüremeyeceğini, yönetemeyeceğini iddia ettik. Hala bu iddiamız devam ediyor. Çinli patronun bu işletmeyi yürütme, yönetme olanağı yok. Çünkü parası yok. Ama bir devir sözleşmesiyle şirket üzerinde görüldüğü için buradaki fiili hukuki durumuna son vermiyor. Kınık Kaymakamı, Kınık Belediye Başkanı, Murat Özyeğin aracılığıyla Çin elçiliğiyle doğrudan dolaylı görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde bu maden ocağının bu bölge açısından oldukça kıymetli bir geleceği olduğunu, bu gelecek üzerinde de işçilerin, burada çalışacak olan işçilerin söz ve karar sahibi olduğunu, inisiyatifi olduğunu onlara da paylaştık, onlar da hak verdiler. Biz zaten direnişe başlarken bir duruş noktasındaydık. Şimdi MAPEG denetimiyle beraber üç aylık bir süre maden ocağı bir duruş, nöbet süreci geçirecek. Bu süreç boyunca da biz işçiler, belediyeler, taşıyıcılar, servisçiler ve sürece ortak olacak olan üniversiteler, maden fakülteleri, meslek odalarıyla beraber madenin devralınıp daha sağlıklı üretimin, daha çok iş sahibine sahip olabileceği koşulların yaratılmasına dönük bir çalışma ve hazırlık süreci içerisinde olacağız. Madeni yönetme irademizi sürdüreceğiz. Bunu tüm benzer şekilde sıkıntılar yaşayan madenler ve fabrikalar için tüm işçi sınıfının bir iradesi olarak ifade ediyoruz. Biz bu fabrikaları, biz bu maden ocaklarını, işletmeleri patronlardan, uluslararası tekellerden, holdinglerden daha iyi yönetiriz."

Maden üretime başladığı andan itibaren madenciler görevlerine geri dönecek

Biz bitti diyene kadar hiçbir şey bugüne kadar bitmedi. Bugün bu zaferle noktalı virgül koyuyoruz. Bundan sonraki süreçte işçi arkadaşlarımızın yeni işlere gireceği madenlerde mücadelemiz sürecek. Buradaki madenle ilgili de yaklaşık 620 arkadaş madende çalışmaya devam etmek istediğini söyledi. Bu listeyi Kınık Belediyesi, Kınık Kaymakamlığı, Murat Özyeğin ve maden işletmesinin patronlarıyla paylaştık. Bu konuda da bir ortak uzlaşı ve yaklaşım var. Üç aylık süre içerisinde peyder peyder maden üretime başladığı andan itibaren arkadaşlarımız görevlerine geri dönecekler. Biz buradayız, bu kapıdayız. Burada bütün maden ocaklarının kapısında, bütün maden ocaklarında işçilere yönelik hesaplar yapanların hemen soluklarımız enselerinde."