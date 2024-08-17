İzmir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alınamıyor

Yerel

Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu

Suriye beşik gibi sallanıyor! Sarsıntı Türkiye\'de de hissedildi

Bu kez birilerini dövdüğü anlarla değil makyaj videosuyla gündem oldu

Adı \'Aşk Adası\' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin

Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Perşembe günü saat 21.10'da ve Cuma günü saat 10.14'te orman alanında başlayan yangınlar, devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeye yayılarak çevre ilçelere de sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına 5 uçak, 19 helikopter, 48 arazöz, 9 su ikmal aracı, 3 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına katılan personel sayısı ise 20'si teknik eleman olmak üzere 400 olarak açıklandı.