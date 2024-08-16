İzmir\'deki orman yangını TOKİ konutlarına sıçradı

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda dün başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına sıçradı, bir apartmanın çatısı alev aldı.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda dün başlayan orman yangını Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki orman alanına yakın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangının TOKİ konutlarına sıçraması sonucu 10 katlı bir bloğun çatısı yandı.
Yangına İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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