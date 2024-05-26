İzmir'deki Tarihi Tatlıcı, 100 Yıldır Aynı Yerde Hizmet Veriyor - Son Dakika
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İzmir'deki Tarihi Tatlıcı, 100 Yıldır Aynı Yerde Hizmet Veriyor

İzmir\'deki Tarihi Tatlıcı, 100 Yıldır Aynı Yerde Hizmet Veriyor

İzmir Konak'ta, 1930 yılında açılan ve 3 kuşaktır dededen toruna 7 metrekarelik bir dükkanda tatlı satışı gerçekleştirilen tarihi işletme, vatandaşların uğrak noktası haline geldi. İzmir sınırlarını aşan tatlıcı, günlük ve doğal olarak hazırlanan 15 çeşit tatlıyı uygun fiyatlarla sunuyor. Müşteriler, tatlıların lezzeti ve kalitesi için uzun yıllardır bu tarihi dükkana gelmeye devam ediyor.

26.05.2024 09:27
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İzmir Konak'ta, 1930 yılında açılan ve 3 kuşaktır dededen toruna 7 metrekarelik bir dükkanda tatlı satışı gerçekleştirilen tarihi işletme, vatandaşların uğrak noktası haline geldi. 100 yıla yakın bir zamandır hep aynı yerde, ilk günkü şekilde hizmet veren tatlıcının ünü ise İzmir sınırlarını aştı.

Halil İbrahim Efendi tarafından 1930 yılında kurulan, o zamandan bu yana 3 kuşaktır Konak ilçesindeki Basmane'de hizmet veren tatlı dükkanı, 7 metrekarelik alanda 100 yıla yakın bir süredir İzmirlilerin vazgeçilmezi oldu. Dededen toruna müşterilerini ağırlayan işletme, günlük taze bir şekilde tatlıların satışını gerçekleştirirken, 7 metrekarelik iş yerinde zaman zaman ise sıra oluşuyor.

Dedelerinin kurduğu işletmeyi bugünlere getiren işyeri sahipleri, tarihi dükkanda değişiklik yapmayarak ilk günkü şekilde hizmet veriyor. Adresi bir asırdır değişmeyen tatlıcıdan alışveriş yapmak için İzmir dışından bile gelenler var.

"Lokma, aşure, helvanın yanı sıra diğer tatlı çeşitlerimiz de var"

Ürünlerin günlük ve doğal olarak hazırlandığını anlatan Halil İbrahim Efendi'nin 3'üncü kuşak torunu Fatih Öztapacı (55), 15 çeşit tatlı sattıklarını söyledi. Fiyatları piyasaya göre biraz daha uygun tuttuklarını ifade eden Öztapacı, "Lokma, aşure, helvanın yanı sıra diğer tatlı çeşitlerimiz de var. Kaç tepsi tatlı sattığımız günden güne değişiyor. İmalatını da biz kendimiz yapıyoruz. Fiyatlarımızı mümkün olduğu kadar normal tutmaya çalışıyoruz. Piyasaya baktığımızda fiyatlarımız biraz daha aşağıdadır. Bu bizim yıllardan beri süren fiyat politikamızdır. Dedemizden bu yana torunu olarak bizlerde 3'üncü kuşağız. Biz de çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz; ama şimdiki şartlar zor" ifadelerini kullandı.

"Çok dikkat ediyoruz malzemelerimize"

'Doğal malzeme' vurgusu yapan Öztapacı, şöyle devam etti:

"Mesela antep fıstığımız Gaziantep'ten gelmektedir. Tereyağımız, sadeyağımız Diyarbakır yöresinden; cevizimiz Ege Bölgesi'nden gelmektedir. Bunlar önemli tat açısından; çünkü bunların verdiği tadı alamazsınız. Müşterilerimiz bizi tercih ediyor, bizde onun içi çok dikkat ediyoruz malzemelerimize. 5-10 yıldır maliyetler zorluyor; ama ayakta kalmaya çalışıyoruz müşterilerimiz sayesinde" diye konuştu.

"5 tepsi yenilecekse onu 6 yapmıyorlar"

40 yıldır aynı tatlıcıdan alışveriş yaptığını ve oğlunun sünnet merasiminde de buradan lokma döktürdüğünü belirten 60 yaşındaki Nurgül Kahyaoğlu, "Yıllardan beri Basmane'de bulunan muhteşem bir lokmacı. Hiçbir yere benzemiyor lokması. Sırrını biz de çözemedik. Soruyoruz; ama söylemiyorlar, hiçbir yerde de bu lezzeti bulamıyoruz" dedi.

Yaklaşık 2 yıldır tatlıcıdan alışveriş yaptığını belirten Serkan Kaya da, "Standartları aşmıyorlar. 5 tepsi yenilecekse onu 6 yapmıyorlar. Tadı mükemmel, ben evime de buradan alıyorum" ifadelerini kullandı. Rahim Yeşilbursa isimli vatandaşta, 10 yıldır aynı lokmacıdan alışveriş yaptığını, bunun sebebinin ise ürünlerin doğal ve lezzetli olmasından kaynaklandığını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İzmir'deki Tarihi Tatlıcı, 100 Yıldır Aynı Yerde Hizmet Veriyor - Son Dakika

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