İzmir'deki Teneke Ustası: 'Biraz Daha Burada Vaktimizi Geçirip Gideceğiz' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'deki Teneke Ustası: 'Biraz Daha Burada Vaktimizi Geçirip Gideceğiz'

İzmir'deki tarihi Havra Sokağı'nda, 60 yıldır baba mesleği olan tenekecilik işini yapan teneke ustası Sakıp Taş, çırak bulunamadığından ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasından dert yandı. Taş, tenekecilik mesleğinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

09.06.2024 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'deki tarihi Havra Sokağı'nda, 60 yıldır baba mesleği olan tenekecilik işini yapan teneke ustası Sakıp Taş, çırak bulunamadığından ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasından dert yandı. "50-60 sene evvel burada muhtelif esnaflar vardı, tenekeciler vardı" diyen Taş, "Evladım var ama başka iş yapıyor onlar. Biraz daha burada vaktimizi geçirip gideceğiz" dedi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi Havra Sokağı'nda baba mesleği olan tenekecilik işini yapan 60 yıllık teneke ustası Sakıp Taş (68), mesleğinin kentteki son temsilcilerinden birisi. İlerlemiş yaşına rağmen her gün dükkanını açan ve zamanla yitip gitme riski olan tenekecilik mesleğini icra eden Taş, aynı zamanda tarihi Havra Sokağı'nın en eski esnaflarından.

"Bir ben kaldım burada"

Gülen yüzü ve yılların verdiği tecrübeyle işini icra eden 68 yaşındaki Sakıp Taş, "50-60 sene evvel burada muhtelif esnaflar vardı, tenekeciler vardı. Kimisi emekli oldu, kimisi öldü, kimisinin de dükkanı satıldı. Bir ben kaldım burada. Babama 50 sene hizmet ettim, onun yanında yetiştim. Bende burada aşağı yukarı 60 senedir bu işi yapıyorum" dedi.

"Bu sokağın yüzde sekseni tenekeciydi"

Eskisi gibi işlerin olmadığına dikkat çeken Taş, "60-70 sene evvel sanat olarak bu sokağın yüzde sekseni tenekeciydi. O kişiler de gece 12-1'e kadar çalışıyorlardı o zamanlar. O zamanlar plastik yoktu. Bütün leğenleri, kazanları, kovaları, rendesi, tavuk yemliği galvanizden yapılıyordu. Şimdi plastik çıktı. Adam diyor ki 'sen yapıyorsun burada 100 liraya, o 25 alıyor.' Arkadaşlar ucuz alayım diye onu tercih ediyor. Meraklı kişiler bazen ayda veya iki ayda bir sefer gelir galvaniz olarak bunları alır" ifadelerini kullandı.

"Biraz daha burada vaktimizi geçirip gideceğiz"

Çırak bulamamaktan yakınan yılların teneke ustası Taş, "Eskiden okul tatillerinde bütün tenekecilerin yanında 3-4 tane çırak vardı. Çocuk sokakta oynamasın, terbiyesi bozulmasın, bir meslek sahibi olsun diye anneleri gelirdi buraya. İşte o anneler gelirdi, 'usta, benim evladım okul tatilinde senin yanına gelsin bir şeyler öğrensin, meslek, sanat kapsın' derlerdi. O zamanlar ama şimdi değil. 'Ben yemeğini vereceğim, haftalık istemiyoruz' derdi çocuğun annesi. Şimdi geliyor 16-18 yaşındaki arkadaş, 'usta çırak istiyor musun?' evet diyorum, gelip oturuyor. Meslekten anlamayan çocuk hiçbir şey bilmeden 'usta haftalık kaç para vereceksin bana' diyor. Öğle yemeğini vereceğim, sigortanı yapacağım, haftada da 300 lira para vereceğim diyorum. Çünkü sen meslek öğrenmeye geliyorsun buraya. 'Usta bana 300 yetmez' diyor. 400 lira vereyim diyorum 'bin lira, bin 500 lira vereceksin haftalık' diyor. Oğlum sen kalfa değilsin ki çıraksın. Nasıl ben sana haftalık bin, bin 500 lira vereceğim. Sen mesleği öğrenip kalfa olsan, burada çalışsan bin lira, iki bin lira vereyim. Evladım var ama başka iş yapıyor onlar. Biraz daha burada vaktimizi geçirip gideceğiz" diye konuştu.

"Keşke bu meslekler ölmese"

Bir lehim işlemi için teneke ustası Sakıp Taş'a geldiğini belirten Mustafa Yıldırım (45), "Annemiz sobayı yakardı bu leğenlerin içinde banyo yapardık. Kafamıza çok tas yedik bu leğenlerin içerisinde. Amcayı da buradan gelip geçerken görüyordum. Biz de tamir için geldik buraya. Keşke bu meslekler ölmese, biz de üzülüyoruz ama plastik artık her şeyin yerini almaya başladı. Plastik ürünler daha kullanışlı, dolapların şekillerine göre yapılıyor. Ama bu amca onu yapamaz. Tenekenin belli bir formu var ona göre yapılıyor. Yeni nesil çağımız mesleklerine yöneliyor. Bu tip meslekler onlara cazip gelmiyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Plastik, İzmir, Baba, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'deki Teneke Ustası: 'Biraz Daha Burada Vaktimizi Geçirip Gideceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:14 Ali Koç’un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı getirdi Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
09:41 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz
09:39 Sarıyer’deki Memduh Paşa Yalısı’nda Film Gibi Soygun Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda Film Gibi Soygun!
09:39 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç’a izin vermedi Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi
09:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali Gündemde “İngiliz modeli“ var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var
11:29 Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş Öldürdüğü babasının cenazesinde gözyaşı döküp taziyeleri kabul etmiş
10:55 Yorumları görmeniz lazım Ali Koç’un yaktığı meşale Acun’a gelince söndü Yorumları görmeniz lazım! Ali Koç'un yaktığı meşale Acun'a gelince söndü
10:53 İrem Derici’den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok Çocuklara katlanamıyorum İrem Derici'den çocuk sorusuna ilginç yanıt: Hiç çocuk hasretim yok! Çocuklara katlanamıyorum
10:43 “Merhaba Ezel Bey“ diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner’e damga vurdu "Merhaba Ezel Bey" diyerek hayat hikayesini anlatan Menekşe Teyze, Milyoner'e damga vurdu
10:15 TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü TÜİK nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı! İşsiz sayısı 3 milyon 42 bine düştü
09:55 Dolar haftaya yatay seyirle başladı İşte döviz kurlarında son durum Dolar haftaya yatay seyirle başladı! İşte döviz kurlarında son durum
09:55 Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı Kerem Alışık, daha çekimleri başlamayan Siyah Kalp dizisinden ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2024 11:49:44. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'deki Teneke Ustası: 'Biraz Daha Burada Vaktimizi Geçirip Gideceğiz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement