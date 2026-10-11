İzmir\'den gelen 41 yaşındaki kamyon sürücüsü, Bursa Yenişehir\'de aracında ölü bulundu

İzmir'den gelen 41 yaşındaki kamyon sürücüsü, Bursa Yenişehir'de aracında ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'den Bursa Yenişehir Biber Hali'ne gelen 41 yaşındaki kamyon sürücüsü, yakınları ulaşamayınca arkadaşları tarafından aracında hareketsiz bulundu. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi, olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Bursa Yenişehir Biber halinde 41 yaşındaki kamyon sürücüsü aracının içinde ölü bulundu.
İzmir'den Yenişehir Biber Haline gelen Ali Çanaklı'ya ulaşamayan yakınları, arkadaşlarını haber verdi. Arkadaşları kamyona baktığında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 41 yaşındaki Çanaklı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA
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