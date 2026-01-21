İzmir'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı

İzmir\'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı
21.01.2026 09:16  Güncelleme: 09:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan öncesinde ihtiyaç sahibi hanelere 24 bin kahvaltı paketi dağıtımına başladı. Kahvaltı paketleri, sağlık beslenmeyi destekleyen gıda ürünleri ile dolu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilk kez hayata geçirdiği uygulamayla ihtiyaç sahibi hanelere kahvaltı paketi dağıtımına başladı. Ocak ayı sonuna kadar 24 bin paket ulaştırılacak. Şubat ayında ise gıda kolisi dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini artırdı. Büyükşehir, Ramazan ayı öncesinde bir ilke imza atarak kahvaltı paketi dağıtmaya başladı. Yıl içinde iki kez planlanan dağıtımın ilk etabı vatandaşları memnun etti. Ocak ayı sonuna kadar 24 bin paket ulaştırılacak. Şubat ayı itibariyle de gıda kolisi desteği verilecek.

Çocukları güne sağlıklı başlatacak paket

Kahvaltı paketi dağıtımında Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlılık, hanede yaşayan çocuk sayısı ve sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç puanının yüksekliği kriterleri esas alındı. Paketlerde, çocukların günlük beslenme düzeninde önemli yer tutan temel ve besleyici gıda ürünlerine yer verildi. Kahvaltı paketleri; siyah ve yeşil zeytin, tulum peyniri, tost peyniri, tahin, bal, üzüm pekmezi, tek sargılı küp şeker ve siyah çaydan oluştu.

"Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı Elif Tepe, "Özellikle sabah okula giden çocuklarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin güne umutla başlamalarını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da hassasiyetle takip ettiği bu süreç İzmir için hayata geçirilen en güzel dayanışma çalışmalarından birisi. Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Bize çok çalışmak yakışır" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeytani plan Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı Şeytani plan! Kendini aracını ilanda görünce kabusu yaşadı
Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı Üniversitede akıl almaz olay: Kendini öğrenci yapan idari personel tutuklandı
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
DEİK’te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi DEİK'te Liyakat Tartışması: Kurumsal yapı mı, aile şirketi mi?
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’a 10 ay hapis cezası Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'a 10 ay hapis cezası

09:13
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray’a dikti
Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti
08:36
Merkez Bankası’ndan yeni Papara kararı
Merkez Bankası'ndan yeni Papara kararı
08:26
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
08:16
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık’ta 3. turda
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
08:16
Trump’tan “suikast“ açıklaması: Bana bir şey olursa İran’ı haritadan silecekler
Trump'tan "suikast" açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler
08:07
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 09:18:17. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.