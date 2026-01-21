İzmir\'de 24 bin haneye kahvaltı paketi dağıtımı başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilk kez hayata geçirdiği uygulamayla ihtiyaç sahibi hanelere kahvaltı paketi dağıtımına başladı. Ocak ayı sonuna kadar 24 bin paket ulaştırılacak. Şubat ayında ise gıda kolisi dağıtılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle ihtiyaç sahibi ailelere desteklerini artırdı. Büyükşehir, Ramazan ayı öncesinde bir ilke imza atarak kahvaltı paketi dağıtmaya başladı. Yıl içinde iki kez planlanan dağıtımın ilk etabı vatandaşları memnun etti. Ocak ayı sonuna kadar 24 bin paket ulaştırılacak. Şubat ayı itibariyle de gıda kolisi desteği verilecek.

Çocukları güne sağlıklı başlatacak paket

Kahvaltı paketi dağıtımında Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne kayıtlılık, hanede yaşayan çocuk sayısı ve sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç puanının yüksekliği kriterleri esas alındı. Paketlerde, çocukların günlük beslenme düzeninde önemli yer tutan temel ve besleyici gıda ürünlerine yer verildi. Kahvaltı paketleri; siyah ve yeşil zeytin, tulum peyniri, tost peyniri, tahin, bal, üzüm pekmezi, tek sargılı küp şeker ve siyah çaydan oluştu.

"Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan sosyal hizmet uzmanı Elif Tepe, "Özellikle sabah okula giden çocuklarımız ve ihtiyaç sahibi ailelerimizin güne umutla başlamalarını hedefliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın da hassasiyetle takip ettiği bu süreç İzmir için hayata geçirilen en güzel dayanışma çalışmalarından birisi. Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çalışıyoruz. Bize çok çalışmak yakışır" dedi. - İZMİR