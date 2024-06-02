İzmir'e Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İzmir'e Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor

İzmir\'e Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor

İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, 2024 yılının ilk 4 ayında İzmir'e gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu belirtti. İzmir'in tarihi-kültürel değerleri, coğrafyası, denizi, kumu ve güneşi ile güçlü bir turizm kenti olduğunu vurgulayan Çevik, alternatif turizm türleri açısından da elverişli bir konuma sahip olduğunu söyledi. İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının çoğunlukla Avrupa ülkelerinden ve alternatif pazar ülkelerden olduğunu ifade eden Çevik, yeni hedef pazar faaliyetlerinin Çin ve Kanada üzerinde yoğunlaştığını belirtti. Ayrıca, İzmir'de bu yıl 70 kruvaziyer gemisinin gelmesinin planlandığını ve sağlık turizmi alanında da bir kongre düzenleneceğini açıkladı.

02.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyleyen İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, "2024 yılının ilk 4 ayında İzmir'e gelen turist sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun sezonda bu artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler, turistik alanlara yönelik seyahat planlarını yapmaya başladı. Tarih, kültür-sanat, sağlık, termal ve ekoturizm gibi seçenekleriyle ziyaretçilere çeşitli kültürel alanlar sunan İzmir'de ise bu yıl turizm sezonu açısından önemli artışların olacağı öngörülüyor. İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik, İzmir'in, tarihi-kültürel değerleri, coğrafyası, denizi, kumu ve güneşi ile güçlü bir turizm kenti olduğunu söyledi. İzmir'in, kitle turizmi dışında alternatif turizm türleri açısından elverişli bir konuma sahip olduğuna dikkat çeken Çevik, "İzmir, geliş amacına göre en çok deniz-kum-güneş ve kültür turizmi ağırlıklı turisti konuk etmektedir. Ayrıca, ziyaretçilere sunulan tarih, kültür-sanat, inanç, sağlık, termal, ekoturizm ve gastronomi turizmi imkanları ile geniş bir turistik ürün yelpazesi sergilemektedir. Bu potansiyel, kenti yerli ve yabancı turistler açısından cazip kılmaktadır. İzmir'de Michelin Seçkisinde çeşitli ödüller alan restoranlar, şefler ve işletmecilerin Michelin Rehberi'nde yer alması İzmir açısından gastronomi turizminin dönüm noktasıdır" diye konuştu.

"İzmir alternatif pazar ülkelerden talep alıyor"

İzmir'e gelen ziyaretçi sayısının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini kaydeden Kerem Çevik, "Bakanlığımızca yayınlanan bu yılın ilk 4 ayı turizm verilerine baktığımızda İzmir'e gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 16 civarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yoğun sezonda bu artış trendinin devam edeceğini öngörüyoruz. Ülkeler bazında değerlendirdiğimizde, İzmir'in çoğunlukla Avrupa ülkelerinden ve bunun yanı sıra İran, Azerbaycan, Rusya gibi alternatif pazar ülkelerden talep almakta olduğunu söyleyebiliriz. Yeni hedef pazar faaliyetleri ise son dönemde Çin ve Kanada pazarı üzerinde yoğunlaşmıştır" açıklamalarında bulundu.

Yıl sonuna kadar 70 kruvaziyerin İzmir'e gelmesi planlanıyor

Havayolu girişlerindeki artışın yanı sıra deniz yolu girişlerinde de bu yıl önemli artışlar olacağını beklediklerini ifade eden Çevik, 2024 yılı sonuna kadar 70 civarında kruvaziyer geminin kente gelmesinin planlandığını aktardı. Çevik, şöyle konuştu:

"İzmir Alsancak Limanına kruvaziyer gemilerle gelen binlerce turist, kent merkezini ve günübirlik turlarla Efes, Bergama gibi dünyaca bilinen antik kentlerimizi ziyaret etmektedir."

Bakanlık tarafından hazırlanan mevzuat çerçevesinde İzmir'deki tüm tesislerin belgelendirilmesini sağladıklarını anlatan Çevik, sunulan hizmet standartları ve turist memnuniyetini artırarak, ziyaretçi sayısında da yükselmeyi hedeflediklerini belirtti.

İzmir'de ilk defa 'Sağlık Turizmi Kongresi' düzenlenecek

Sözlerini sürdüren Çevik, "Sağlık turizmi alanındaki potansiyelimizi ortaya koymak, bilinirliğimizi ve rekabet gücümüzü artırmak amacıyla İzmir Valiliği çatısı altında ve üniversiteler iş birliğiyle, bu yıl içerisinde uluslararası boyutta İzmir'de ilk defa bir 'Sağlık Turizmi Kongresi' yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Kanada, turist, Güneş, İzmir, Turizm, Yerel, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'e Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:07 İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı İstanbul Valisi Gül Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili son durumu açıkladı
09:45 Pazar sabahı korkunç olay İstanbul’da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi Pazar sabahı korkunç olay! İstanbul'da çöken 3 katlı binadan ilk görüntüler geldi
09:38 Alman polisi Mehmet’i arıyor Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı Alman polisi Mehmet'i arıyor! Eşini başından vurup gittiği berber dükkanında katliam yaptı
09:00 İstanbul Küçükçekmece’de bina çöktü Enkaz altında kalanlar var İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
08:26 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu 3 ilçe ve 4 belde de sandıklar tekrar kuruldu
08:41 AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor AK Partili Emin Akbaşoğlu duyurdu! Ruhsatsız silahlarla ilgili düzenleme geliyor
08:00 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor
00:46 Ankara’da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı Ankara'da otomobil düğüne daldı: 4 yaralı
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 10:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'e Gelen Ziyaretçi Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement