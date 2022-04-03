İzmir'e 'Otizm Kampüsü' kuruluyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı işbirliğiyle Güzelbahçe'de hayata geçirilecek 'Otizm Kampüsü'nün temel atma töreni çevrim içi olarak yapıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu kıymetli projede elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Gururla ifade etmeliyim ki, önerimiz doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arazisi belediye meclisimizde oy birliğiyle ülkemizin ilk 'Otizm Kampüsü'nü kurmak için tahsis edildi" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Otizm Vakfı işbirliğiyle Güzelbahçe'de hayata geçirilecek 'Otizm Kampüsü' projesinin temeli 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde atıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde çevrim içi olarak düzenlenen temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir video mesajla katılarak, "Otizmli çocuklar da bizim çocuklarımız, geleceğimiz ve umudumuzdur. El ele vereceğiz ve hep birlikte otizmi yeneceğiz" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Binali Yıldırım, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de görüntülü tebrik mesajı yayınladı.

"Türkiye'de eşi olmayan bir proje"

Geçen yıl Anadolu Otizm Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu protokolle 'Otizm Kampüsü' projesine destek olma sözü vermiştik. Bugün Türkiye'nin ilk 'Otizm Kampüsü'nün temelini İzmir'de atmanın gurunu yaşıyoruz. Otizm Kampüsü, Otizm Eylem Planı ve TBMM Otizm Araştırma Komisyonu Raporu'nda yer alan prensiplere uygun, Türkiye'de eşi olmayan bir proje. Kampüsümüzü sivil toplum kuruluşları işletecek ve bağımsız denetim kuruluşları denetleyecek. Projemiz otizmli birey ve ailelerinin hayatın farklı alanlarındaki ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla tasarlandı. Burada özel eğitim ve rehabilitasyondan sürekli eğitim merkezine, işbirliği ve koordinasyon biriminden sanatsal ve sosyal faaliyetlere değin pek çok birim yer alacak. Temel eğitimini tamamlamış otizmli gençlerimize staj ve çalışma imkanı da sağlanacak. Otizm Kampüsü, bu alandaki tüm çalışmalara öncülük edecek, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarının yoluna ışık tutacak" dedi.

"Sorumluluk ailelerin omzuna yüklenmiş"

Türkiye'de 18 yaş altında yaklaşık 350 bin otizmli birey olduğunu söyleyen Başkan Soyer, "Bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve aktivistlerin yoğun çalışmaları neticesinde Otizm Eylem Planı 2017 yılında ilan edildi. 2021 yılında ise TBMM bünyesinde kurulan Otizm ve Down Sendromu Meclis Araştırma Komisyonu raporu yayınlandı. Gelişmeler umut verici olsa da otizmli birey ve ailelerinin hayat boyu devam eden bu süreçte yeterli destek alamadıkları aşikar. Otizm ile nasıl yaşanabileceği konusundaki sorumluluk neredeyse sadece ailelerin omuzlarına yüklenmiş vaziyette. Çözüm için harekete geçilmeyen her gün otizmli bireyler ve aileleri için büyük zorluklar ve endişelere neden oluyor. Bu nedenle otizm hakkında farkındalığı artırmak ve iyi uygulamalarla hem bireylere hem de ailelerine destek olmak hepimizin görevi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği Otizm Kampüsü projesi bu görevi yerine getirme kararlılığımızın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanı olarak söz veriyorum"

Doğası gereği çok paydaşlı olan bu projeye İzmir'deki diğer aktörlerinin de destek vereceğine tüm kalbiyle inandığını belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Otizm Kampüsümüz ve otizm ile ilgili yürütülen diğer tüm projeler bizler için çok değerli. Bu şehrin belediye başkanı olarak söz veriyorum Anadolu Otizm Vakfı'nın öncülük ettiği bu kıymetli projede elimizi taşın altına koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İhtiyaç duyulan her türlü katkıyı sağlamaya, sonuna kadar kararlılıkla devam edeceğiz. Kurulduğu günden bu yana otizmli bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltmek için var gücüyle çalışan ve bu değerli projeye imza atan Anadolu Otizm Vakfı'na yürekten teşekkür ediyorum."

"Dertte bir arada olduk"

Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ise, "Dertte bir arada olma mesajını buradan siyasetle bir bağlantı olmadan verdik. Bazı cümleler sözde kalmadı. O yüzden bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Ednan Arslan, Murat Bakan, Kamil Okyay Sındır, Özcan Purçu, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, Ege-Koop. Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile eşi Özgür Aslan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve davetliler katıldı.

'Otizm Kampüsü'nde neler olacak?

Güzelbahçe'de kurulacak 'Otizm Kampüsü'nde otizm temel eğitimi esas alınarak 0-18 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek 'Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Birimi' kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil tüm sosyal hizmet alanlarında destek sağlanacak 'Sosyal Hizmetler Birimi' yer alacak. Otizmle ilgili sivil toplum kuruluşları ve çatı örgütleri için kapasite geliştirmenin yanı sıra işbirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı 'İşbirliği ve Koordinasyon Birimi' açılacak. Otizmle ilgili her türlü verinin depolanacağı kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik 'Bilgi Bankası ve Kütüphane' de yerleşke içerisinde olacak. Yerleşkede ayrıca temel otizm eğitimini tamamlamış otizmli gençlere staj ve çalışma imkanı sağlamak için kafe açılacak. Ayrıca otizmli bireylerin diş sağlığı ve takibi için özelleşmiş bir ekip bulunacak. - İZMİR