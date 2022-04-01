İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı - Son Dakika
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İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı

01.04.2022 14:25
İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunun (TURAK) yaptığı incelemeden başarıyla geçerek tam akredite edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunun (TURAK) yaptığı incelemeden başarıyla geçerek tam akredite edildi. Müfredatta işlenen konulardan öğrencilere sağlanan fiziki imkanlara kadar birçok konuda eksiksiz görülen İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Türkiye'de bu alanda eğitim veren lisans programları arasında '5 yıl süreyle' akreditasyon alan ilk ve tek bölüm oldu.

Turizm endüstrisi paydaşlarının beklentilerini karşılamak üzere, lisans programlarının kalite güvencesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapan Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK), İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünü iki ay boyunca titizlikle değerlendirdi. Öğretim kadrosu ve planı, yönetim yapısı, eğitim altyapısı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, program öğrenme çıktıları gibi birçok başlık altında yapılan inceleme neticesinde İEÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, büyük başarıya imza atarak eğitim kalitesini tescilledi.

"Yeni başarı hikayeleri yazacağız"

İEÜ Uygulamalı Yönetim Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Dr. Betül Öztürk, bölüm olarak akredite olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Dr. Öztürk, "Gençlerimize, yeme-içme sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan bölümümüz, vermiş olduğu eğitimin kalitesini bir kez daha gösterdi. Eğitim ve araştırma alanında yaptığımız nitelikli çalışmalar sayesinde, bilgi ve değer üreten bir lisans programı unvanını almak gurur verici. Gastronomi, dünya genelinde ilginin sürekli arttığı, oldukça popüler bir alan. Biz de bu doğrultuda, ülkemizi uluslararası alanda temsil edebilecek nitelikli iş gücünü yetiştirmek istiyoruz. Şu anda bu tanımlara uyan çok sayıda mezunumuz var. Amacımız, eğitim kalitemizi her geçen gün artırarak bölümüzdeki mevcut başarı hikayelerine yenilerini eklemek" diye konuştu.

Toplumsal gelişime katkı

Bölüm olarak, içinde odaların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şefler ve kamuda görev yapan isimlerin yer aldığı bir danışma kurulu oluşturduklarını ifade eden Dr. Öztürk, akreditasyonun ardından kurulun ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptığını belirtti.

Dr. Öztürk, "Rektörümüz Prof. Dr. Murat Aşkar'ın katılımı ile yapılan toplantımızda, iş dünyasının ihtiyaçları ve geleceğe yönelik hangi stratejik adımların atılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Hayata geçireceğimiz ortak projeler ve sağlayacağımız iş birlikleriyle bölgemiz ve şehrimizin gelişimine katkı sağlamak istiyoruz. Netleşen çalışmaları önümüzdeki süreçte kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Danışma Kurulu toplantısı, İEÜ'lü şef Tolgahan Kamiloğlu'nun eğitmenliğinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4'üncü sınıf öğrencilerinin yemek sunumu ile sonlandı. - İZMİR

İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı
İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı
İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı

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İzmir Ekonomi Üniversitesi, Gastronomi, Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir Ekonomi'den Türkiye'ye örnek başarı - Son Dakika
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